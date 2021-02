STTK: Paikallinen sopiminen ei ole työllisyyttä lisäävä ihmelääke

STTK: Uusi perhevapaamalli kohtelee yhdenvertaisesti monimuotoisia perheitä, jatkossa mallia joustavoitettava 16.2.2021 10:33:22 EET | Tiedote

Tiedote Sosiaali- ja terveysministeriön tänään julkistama malli uudeksi perhevapaajärjestelmäksi on STTK:n mielestä askel oikeaan suuntaan. - Äidit pitävät tällä hetkellä valtaosan perhevapaista ja varsinkin pitkistä. Toivottavasti uusi malli johtaa siihen, että perhevapaat jakautuisivat nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. On tärkeää, että isille kiintiöityä vapaata on uudessa mallissa pidennetty merkittävästi ja että monimuotoisia perheitä kohdellaan jatkossa yhdenvertaisesti, STTK:n neuvottelijana työryhmässä ollut juristi Anja Lahermaa toteaa. Uuden perhevapaajärjestelmän on määrä astua voimaan 1. elokuuta ensi vuonna. - Uudesta mallista on tiedotettava laajasti, jotta vanhemmat, työntekijät ja työnantajat olisivat tietoisia sen sisällöstä ja mahdollisuuksista. Lainsäädännön rinnalla tarvitaan myönteistä perheystävällistä asennetta, jotta uutta järjestelmää voidaan hyödyntää täysillä. Uuden järjestelmän toimivuutta käytännössä on seurattava tarkasti ja tarvittaessa oltava valmii