STTK: Palkkatukeen ja te-toimistojen palveluihin panostettava heti hallituskauden alussa

STTK:n mielestä valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa panostukset palkkatukeen ja te-toimistojen resurssien kasvattaminen henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseksi on tärkeää työllisyyden parantamiseksi.



- On tärkeää tehdä nämä vahvasti ja heti hallituskauden alussa, jotta tuloksia ehditään saada vuoteen 2023 mennessä. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa lupaillaan palkkatukeen 10 miljoonaa ja te-toimistoille 15 miljoonaa euroa. Panostusten pitäisi kuitenkin olla selvästi suurempia, jotta päästäisiin pohjoismaiselle tasolle, pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa.



Hallituksen kaavailemat haittaverojen korotukset osuvat STTK:n arvion mukaan eniten pienituloisiin.

- Siksi pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotuksen keventäminen on perusteltua eriarvoisuuden ehkäisemiseksi.



STTK on tyytyväinen, että tärkeät menolisäykset työllisyyden kasvattamiseksi eivät jääneet odottelemaan vastaavia tulolisäyksiä.

- Finanssipolitiikan viritys voi olla lievästi elvyttävä, sillä taloussuhdanne osoittaa hiipumisen merkkejä. Suhdanteista riippumatta kestävän kehityksen budjetointia on vietävä eteenpäin, ja budjetin ilmastovaikutukset on tehtävä näkyviksi.



On hyvä, että hallitus kartoittaa toimia yksityisten investointien vauhdittamiseksi valtiosihteeri Martti Hetemäen johdolla.

- Investointiasteen mataluus on jo pidempään ollut Suomen ongelma. Tuottavuuskehityksen parantamiseksi investoinnit ovat elintärkeitä, Lainà muistuttaa.

Hallitusohjelmassa lupailtuja vaihtoehtoisia hyvinvoinnin mittareita BKT:lle ei vielä otettu käyttöön.

- Niitä kaivattaisiin pikaisesti päätöksenteon tueksi ohjaamaan yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi Aidon kehityksen mittari (GPI) yhdistää taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyvinvointia, Lainà sanoo.



Lisätietoja STTK:ssa: Patrizio Lainà, puhelin 040 583 4432.