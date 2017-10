STTK: Perhevapaauudistus valmisteltava huolella

STTK Unelmien työpäivänä: Työhyvinvoinnin merkitys oivallettu, mutta vielä riittää tehtävää 5.10.2017 07:00 | Tiedote

Tiedote Tänään vietetään ensimmäisen kerran valtakunnallista Unelmien työpäivää, jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin edistäminen. Kyseessä on pop up –tapahtuma, johon kuka tahansa voi osallistua. STTK on tyytyväinen, että työhyvinvointi on noussut vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. - Työhyvinvoinnin merkitys tuottavuuden, työkyvyn ja työurien pidentämisen kannalta on oivallettu laajasti. Pitäisi muistaa, että työhyvinvointi kumpuaa usein aivan pienistä arjen teoista, myönteisestä ilmapiiristä, kommunikaatioista ja yhdessä tekemisen ilosta. Jokainen voi omalla asenteellaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa työyhteisön draiviin ja jokainen on siitä vastuussa, STTK:n johtaja Katarina Murto muistuttaa. Yhteistoiminta on avainasemassa työhyvinvoinnin edistämisessä. STTK esittää yhteistoimintalain kokonaisuudistusta, sillä nykyinen on käytännössä irtisanomislaki eikä auta kehittämään yhteistoimintaa työpaikoilla. - Lain painopistettä on siirrettävä jatkuvan vuorovaikutuksen ja aidon yh