STTK: Ruuhkavuodet eivät lopu pikkulapsiaikaan

STTK:n uudessa pelissä seikkaillaan kiperissä työelämätilanteissa 3.11.2021 14:11:11 EET | Tiedote

STTK on julkaissut uuden nuorille suunnatun työelämäaiheisen pelin. Laki ja Kirppu uraputkessa -pelissä työuransa alussa oleva Laki-koira työskentelee kirjastoneuvojana. Päivän aikana hän kohtaa seitsemän haastavaa tilannetta, joista yrittää selvitä yhdessä Kirpun kanssa. Peli soveltuu hyvin työelämätiedon opetukseen ja muuhun työelämäohjaukseen. Pelin kehittämisessä oli mukana nuoria, jotka osallistuivat tilanteiden ideointiin, pelikonseptin suunnitteluun ja nimen valintaan. Pelitilanteet käsittelevät muun muassa myöhästymistä, kiusaamista, yhdenvertaisuutta ja väärin maksettua palkkaa. Peliä laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota tunnelmaan, jotta pelin aiheet eivät ongelmista huolimatta maalaisi työelämästä liian kielteistä kuvaa. - Työntekijät joutuvat työpaikan arjessa kohtamaan vaikeitakin asioita. Toivomme pelin tarjoavan nuorille oivalluksia ja vahvistusta tunteelle, että kaikesta voi selvitä, viestintäasiantuntija Kirsi Suominen toteaa. Pelaajan tehtävä on auttaa Lakia