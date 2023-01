STTK: Talous ei tasapainotu lyhytnäköisillä säästöillä eikä heikoimpia kurjistamalla

STTK tutki: Yhä useampi suomalainen asuu yksin 16.12.2022 11:33:53 EET | Tiedote

Yhä useampi suomalainen asuu yksin. Tämä käy ilmi STTK:n teettämästä selvityksestä, jonka on tehnyt THL:n tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen. Selvityksen perusteella yksinasuvien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1990 alkaen. Tällä hetkellä Suomessa on Tilastokeskuksen tietojen perusteella noin 1,3 miljoonaa yksinasuvaa. Neljäsosa väestöstä siis asuu yksin ja lähes puolessa asunnoista asuu vain yksi ihminen. Yleisintä yksinasuminen on suurissa kaupungeissa ja maantieteellisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Yksinasuvat naiset painottuvat suuriin kaupunkeihin, miehet taas syrjäisempiin kuntiin. Yksin asutaan useimmiten kaksioissa ja kerrostaloissa. Enemmistö asuu omistusasunnossa, mutta yksin omassa asunnossa asuvien osuus on pienempi kuin muussa väestössä. Yksinasuvaksi päädytään varsinkin nuorena, kun muutetaan pois vanhempien luota. Tämä näkyy myös toisin päin etenkin yksinhuoltajaäitien kohdalla, kun he lasten muuttaessa pois jäävät asumaan yksin. Keskeinen syy yksinasumiseen läp