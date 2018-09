STTK: Työehtosopimukset ja yleissitovuus turvaavat vähimmäisehdot ja ansiokehityksen

STTK:n liitot eivät seuraa sivusta irtisanomissuojan heikentämistä 10.9.2018 14:29 | Tiedote

Tiedote STTK toistaa maan hallitukselle vaatimuksen luopua lakiesityksestä, jolla aiotaan helpottaa alle 20 henkilön yritysten irtisanomisoikeutta. Tänään kokoontunut STTK:n hallitus totesi, että kyse on ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonnan keskeisistä kivijaloista, työntekijöiden työsuhdeturvasta ja oikeudenmukaisuudesta. - STTK:n jäsenliitot eivät seuraa sivusta, jos sen jäseniä kohdellaan eriarvoistavasti. Olemme ilmoittaneet olevamme valmiita järjestöllisiin toimenpiteisiin, jos maan hallitus ei luovu lakiesityksestä, puheenjohtaja Antti Palola sanoo. Työsuhdeturva on edunvalvonnan kovaa ydintä. - Jos työntekijöitä asetettaisiin eriarvoiseen asemaan sen perusteella, minkä suuruisessa yrityksessä he työskentelevät, se ei olisi sen paremmin työntekijän kuin yrityksen edun mukaista. On selvää, minne koulutetut, osaavat ja motivoituneet työntekijät hakeutuvat, jos heidän työsuhdeturvansa on erilainen alle ja yli 20 hengen työpaikassa, Palola huomauttaa. STTK on teettänyt kansalaiskyse