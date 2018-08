STTK: Työttömyysvakuutusmaksun alentaminen ylimitoitettua

Työttömyysvakuutusrahaston hallitus esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksun alentamista 0,8 prosenttiyksiköllä.

Nykyisessä taloustilanteessa STTK kannattaa maksun maltillista alentamista, mutta pitää esitettyä lukua ylimitoitettuna ja kilpailukykysopimuksen vastaisena.

- Kilpailukykysopimuksessa todettiin, että työttömyysvakuutusmaksulla on turvattava rahaston maksuvalmius ja edellytykset puskuroida vakuutusmaksujen tasojen vaihtelua talouden suhdanteissa. Yleinen arvio on, että talouden suhdannehuippu on tällä erää ohitettu ja talous kasvaa jatkossa enää maltillisesti. Vääjäämättä edessä oleviin huonoihin aikoihin pitäisi varautua, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Tänään työttömyysvakuutusrahaston hallituksen kokouksessa STTK äänesti hallituksen esitystä vastaan.

- Perustelu on, että maksujen nostaminen on talouden taantuessa ja työttömyyden lisääntyessä aina erittäin haasteellista. Vaikka työllisyys on parina viime vuotena kehittynyt toivottuun suuntaan, työttömyyden riski kasvaa heti kun taloudessa menee heikommin. Puskurin kartuttaminen taloudellisesti hyvänä aikana on järkevää varautumista huonompia aikoja varten.

STTK:n puheenjohtaja on erittäin pettynyt siihen, että palkansaajien yhteistyö petti vakuutusmaksusta päätettäessä.

- Veroalennusinto ajoi yhden järjestön palkansaajajärjestöjen yhteistyön edelle ja työnantajien leiriin. Työttömyysvakuutusmaksun kytkeminen verokevennyksiin ei kuulu rahaston toimivaltaan. Koko palkansaajaliikkeen väliseen yhteistyöhön tämä jättää ikävän jäljen. Yhteistyö ei ole asia, jota tehdään vain itselle edullisissa asioissa. Pidemmällä tähtäimellä rintamakarkuruudesta kärsivät kaikki palkansaajat.