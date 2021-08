STTK: Työvoiman kohtaanto-ongelmiin tarttuminen tärkeää

Ida Nummelin STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittiseksi asiantuntijaksi, Katariina Kainu vt. juristiksi 14.6.2021 16:12:31 EEST | Tiedote

Ida Nummelin (35) on valittu STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittiseksi asiantuntijaksi. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän työskentelee Posti- ja logistiikka-alan unionin työympäristöasiantuntijana ja aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Valtiokonttorissa ja Rakennusliitossa. Nummelin aloittaa työnsä STTK:ssa elokuussa. STTK:n vt. juristiksi on valittu Katariina Kainu (29). Hän on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri. Kainu on ennen STTK:sta työskennellyt muun muassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa, sosiaali- ja terveysministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä. Kainu aloittaa työnsä STTK:ssa kesäkuussa. Valinnat teki STTK:n hallitus. Lisätietoja: STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030. Ida Nummelin, puhelin 050 547 1927 Katariina Kainu, puhelin 040 706 7485