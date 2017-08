STTK: Yritystukirahoista siivu työllisyyden parantamiseen

STTK:n hallitus hyväksyi yhteiset laatutavoitteet syksyn liittokierrokselle 14.6.2017 10:58 | Tiedote

Tiedote, vapaa julkaistavaksi STTK on valmistellut syksyllä alkavalle sopimuskierrokselle työelämän laatuun liittyviä tavoitteita. Järjestön hallitus teki tänään päätökset liitoille yhteisistä laatutavoitteista. STTK:n liittojen tavoitteena on, että eri alojen sopimuskaudet päättyvät pääosin 3-4 kuukauden aikavälillä. - Sopimuskausien yhtenäisyys tukee tehokasta koordinaatiota ja vahvistaa STTK:n liittoperheen edunvalvonnan yhtenäisyyttä, puheenjohtaja Antti Palola sanoo. STTK:n liittojen mielestä henkilöstön edustajien aseman parantaminen on välttämätöntä, jos halutaan edistää paikallista sopimista. - Tähän tavoitteeseen sisältyy erityisesti tiedonsaantioikeuden parantaminen, koulutuksen määrän ja laadun edistäminen sekä työsuojeluvaltuutetun aseman saaminen samaan asemaan luottamusmiehen kanssa, Palola tiivistää. Toinen tärkeä tavoite STTK-laisille on osaamisen, työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen kaikilla työpaikoilla. - Työ- ja virkaehtosopimuksissa on asetettava muun muassa