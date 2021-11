STTK:n Antti Palola: Ilmastopolitiikalla oltava kansalaisten laaja tuki

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa, että jokaisella on vastuu siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.



- Samalla on huolehdittava, että kaikkien ääni kuuluu tässä muutoksessa. Muuten asia uhkaa kaatua kansalaisten vastakkainasettelun lisääntymiseen ja sen myötä populismin nousuun. Myös kansainvälisellä ay-liikkeellä on osaltaan vastuullaan varmistaa onnistunut siirtymä ja palkansaajien asema siinä.

Palola osallistui tänään Helsingissä järjestettyyn COP26 Hub -tapahtumaan.

Siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan on toteutettava sosiaalisesti, taloudellisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Se onnistuu, kun työntekijät ovat mukana muutoksessa ja heitä kuullaan eri vaiheissa.



- Koulutus, osaaminen ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä onnistuneen siirtymän työvälineitä. Meidän on jo nyt laajennettava ja syvennettävä työelämässä olevien osaamista, jotta se vastaa paremmin muutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Tässä työntekijän muutosturvan kehittäminen on keskeistä, Palola korostaa.

Eri teollisuuden ja talouden alat tulevat kohtaamaan myös lisäkustannuksia siirtymisessä kohti hiilivapaata taloutta. Samalla esimerkiksi puhtaaseen energiaan ja kiertotalouteen liittyvien alojen kasvu antaa paljon mahdollisuuksia kehittyneille teollisuusmaille kuten Suomelle. Työllisyyden osalta tämä johtaa suuriin muutoksiin eri alojen välillä ja myös niiden sisällä. Hyvän työllisyyskehityksen ja oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi suomalainen ay-liike on tehnyt ja tekee jatkossakin yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten ja saksalaisten ay-järjestöjen kanssa.

Suomella, muilla pohjoismailla ja Saksalla on paljon samankaltaisia haasteita ja mahdollisuuksia ilmastomuutoksen suhteen.



- Maidemme yhteiskunnallinen malli ja sopimisen perinne mahdollistavat muutoksen onnistumisen sekä laajan tuen toimenpiteille. Lisäksi pohjoismaissa ja Saksassa työntekijöiden osallistumismahdollisuudet työpaikkojensa kehittämiseen ja rakennemuutoksen ennakointiin ovat perinteisesti hyvät. Nämä asiat korostuvat siirtymässä, ja niitä tulisi edelleen kehittää myös meillä, Palola muistuttaa.

Lisätietoja: STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, puh: 040 509 6030.