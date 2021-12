STTK:n hallitus järjestäytyi ja päätti puheenjohtajan työsuhteen ehdot

STTK:n uusi hallitus kaudelle 2021 – 2025 on järjestäytynyt. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 24 jäsentä. Puheenjohtaja on STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja varapuheenjohtajat ovat Millariikka Rytkönen (Tehy), Jorma Malinen (Ammattiliitto Pro), Silja Paavola (SuPer) ja Jonna Voima (Jyty).

Hallituksessa on 12 naista ja 13 miestä. Linkki STTK:n hallitukseen ja varajäseniin löytyy STTK:n sivuilta. Hallitus päätti myös puheenjohtaja Antti Palolan työsuhteen ehdoista. Palkka on 16 500 euroa kuukaudessa. Puheenjohtajalla on puhelin- ja autoetu. Eläkeikä on voimassa olevien eläkelakien mukainen. Lisätietoja: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

