STTK:n monikulttuurisia työyhteisöjä käsittelevä tietopankki on julkaistu

”Keskittyminen pelkästään menoihin vanhentunutta” STTK esittää kehysbudjetoinnin uudistamista 10.5.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Kehysbudjetointi asettaa katon valtion menoille hallituskauden aikana. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat haastaneet kehysbudjetoinnin. Molempien vuoksi Suomessa on jouduttu poikkeamaan perinteisestä kehysbudjetoinnista ja rajaamaan osa menoista kehysten ulkopuolelle. ─ Nykyinen kehysbudjetointi oli perusteltua vielä 2000-luvun alussa, kun nopea talouskasvu kasvatti voimakkaasti verotuloja. Menokehysten avulla voitiin tällöin turvata se, että kasvaneita verotuloja ei käytetä välittömästi uusiin menoihin, vaan julkisen talouden vahvistamiseen, STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà toteaa. Kehysmenettely otettiin käyttöön vuonna 1991 ja sitä on uudistettu vuonna 2003. Se ei kuitenkaan ole onnistunut estämään valtion velkaantumista, on tehnyt elvyttämisestä tehotonta ja johtanut hallinnonalojen siiloutumiseen. STTK:n mielestä joustamaton ja ainoastaan menopuoleen keskittyvä kehysbudjetointi onkin ajatuksena vanhentunut ja sitä on uudistettava vastaamaan nykyisiä tarpeita. ─ Esitämme, että