STT:n uudeksi EU-kirjeenvaihtajaksi Heta Hassinen

STT Tarkkailijan analytiikkakehitykseen merkittävä rahoitus – kansainvälinen yhteistyöprojekti rakentaa digitaalista siltaa uutistoimiston ja julkaisijoiden väliin 21.3.2019 10:36:29 EET | Tiedote

STT on mukana suuressa kansainvälisessä kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on luoda kansallisen uutistoimiston ja sen media-asiakkaiden välille journalismin digitaaliseen ansaintalogiikkaan perustuva työnkulku. Projektille on myönnetty 500 000 euron Google DNI -innovaatiorahoitus.