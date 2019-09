Studia Generalian syksyn ohjelmassa teemana ”Rajansa kaikella!”

Luonnon monimuotoisuuden tutkijat tekivät videosarjan koululaisille - tervetuloa ensi-iltaan 16.9.2019 6.9.2019 16:10:58 EEST | Kutsu

Suomi on ympäristönmuutoksen tutkimuksen kärkimaita, ja kun puhutaan maailman tulevaisuudesta, tärkeintä on kertoa uusista tutkimustuloksista suoraan koululaisille. Helsingin yliopistossa toimivan Research Centre for Ecological Change -tutkimusryhmän (REC) tutkijat päättivät välittää tutkittua tietoa kouluihin lyhyiden videopätkien muodossa. Maanantaina 16.9. on edessä videoiden maailmanensi-ilta.