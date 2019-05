Styletto Connect: Yhdistää kuulokojeet sinun maailmaasi tyylillä

Kuulotekniikka Oy on Suomalainen vuonna 1978 perustettu perheyritys, joka toimii virallisena Signia kuulokojeiden maahantuojana. Kuulotekniikalla on omat kuulokojeiden sovituspisteet Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa ja Porvoossa. Kuulotekniikka Oy on erikoistunut yksityisasiakkaiden kuulon kuntoutukseen toimipisteissään.