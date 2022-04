Sucros nostaa sokerijuurikkaan hintaa – historiallisen suurella korotuksella reagoidaan kasvaneisiin viljelykustannuksiin, jo kolmas korotus tälle vuodelle

Sokerijuurikkaan hintaa vuodelle 2022 on jo korotettu joulu- ja helmikuussa. Nyt huhtikuussa tehtävä kolmas hinnankorotus on 4 euroa juurikastonnia kohti ja yhteensä aiempien hinnankorotusten kanssa vähintään 6,50 euroa juurikastonnia kohti.

– Kyseessä on historiallisen suuri hinnankorotus, kun mukaan lasketaan kaikki kolme hinnankorotusta. Tavoitteenamme on tukea viljelijöitämme ja suomalaisen sokerijuurikkaan viljelyä tilanteessa, jossa tuotantokustannukset ovat nousseet merkittävästi, kertoo maatalousjohtaja Fanni Heinonen Sucrokselta.

Yksivuotisten viljelysopimusten lisäksi nyt tehty hinnankorotus koskee myös kolmevuotisia sopimuksia.

– Tällä haluamme palkita viljelijöitämme pitkäjänteisestä sitoutumisesta juurikkaanviljelyyn.

Kylvösiementä edelleen tarjolla

Valmistautuminen kevään kylvöille on käynnissä, ja sokerijuurikkaan tarvikejakelu alkaa lähiviikkoina.

– Toivomme näiden positiivisten uutisten lisäävän edelleen juurikkaan kylvöalaa, sillä kotimainen raaka-aine on meille tärkeää. Kylvösiementä on edelleen tarjolla uusille juurikashehtaareille, kertoo Fanni Heinonen.

Sokerijuurikkaan hinnankorotukset vuodelle 2022 vuoteen 2021 verrattuna

joulukuussa 2021: +1,00–2,50 euroa/juurikastonni

helmikuussa 2022: +1,50 euroa/juurikastonni

huhtikuussa 2022: +4,00 euroa/juurikastonni

korotukset yhteensä vuodelle 2022: 6,50–8,00 euroa/juurikastonni viljelijän juurikasala huomioiden

Kuvat: Sucros

Sucros Oy vastaa sokerijuurikkaan viljelyttämisestä ja sokerijuurikkaan jalostamisesta sokeriksi Säkylän juurikassokeritehtaalla. Yritys jalostaa noin 500 miljoonaa kiloa sokerijuurikasta vuosittain. Sucros on osa Nordzucker-konsernia, joka on Euroopan johtavia sokeriyrityksiä. Samaan konserniin kuuluva Suomen Sokeri Oy vastaa raakasokerin puhdistamotoiminnasta ja pakkaamisesta Porkkalan tehtaalla Kirkkonummella sekä sokerin markkinoinnista ja myynnistä Suomessa. Sucroksen palveluksessa on noin 85 henkilöä ja Suomen Sokerin palveluksessa noin 120 henkilöä. www.sucros.fi