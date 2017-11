Sugar Helsinki avasi pop-up kaupan Amsterdamissa - mukana 6 brändiä Suomesta

PR-toimisto Sugar Helsinki on avannut pop-up kaupan Amsterdamiin yhteistyössä W.Greenin kanssa, joka jakaa samanlaisen arvopohjan vastuulliseen estetiikkaan. Tavoitteena on viedä suomalaista, kestävää muotoilua ja tuotteita Hollannin markkinoille, missä kiinnostus pohjoismaiseen estetiikka on hyvässä nosteessa.



Sugar on avannut viikon mittaisen vastuullisen pop-up kaupan Amsterdamiin, mikä on jatkoa aiemmille kansainvälisille pop-upeille. Pohjoismainen muotoilu, luonto ja puhtaat linjat ovat nosteessa oleva trendi Keski-Euroopassa ja tätä linjaa seuraten kansainvälinen Sugar on vienyt seuraavan pop-up konseptinsa tänä syksynä Hollantiin. Projektiin sisältyy samalla kahden viikon mittainen PR-kampanja suomalaisbrändeile Hollannissa. Projekti toteutetaan yhteistyössä amsterdamilaisen, vastuullisiin brändeihin keskittyneen, PR-toimisto W.Greenin kanssa.



Kauppa on auki 6.–12.11., ja sen kaunis ja avara tila sijaitsee ihmisvirroiltaan vilkkassa lokaatiossa Amsterdamin keskustassa, osoitteessa Prinsengracht 715. Saman viikon aikana pop-up tilassa pidetään laaja lehdistöpäivä sekä vaikuttajailta paikalliselle medialle. Projektin tavoite on saada brändeille niin myyntiä kuin mediahuomiotakin, joka puolestaan vauhdittaa brändien jalkautumista hollantilaisille markkinoille.



Projektissa ovat mukana: Arela, Lumi, Melli Ecodesign, NORDIQ Nutrition, Saana ja Olli sekä Secto Design.



Ensimmäiset projektit Kööpenhaminassa ja Tukholmassa



Sugarin kansainvälistymisprojektit saivat alkunsa kun Sugarin vastuullinen konsepti vietiin Kööpenhaminaan pop-up-showroomin avulla syyskuussa 2016. Hanke sai jatkoa Tukholmassa helmikuussa 2017 onnistunein tuloksin. Molemmat projektit keskittyivät medianäkyvyyteen ja jälleenmyyjäkontaktointiin. Amsterdamissa kokonaisuuteen kuuluu ensimmäistä kertaa myös kuluttajille avoin pop-up kauppa.



Sugar sustainable pop-up store Amsterdam Facebook-tapahtuman sivuilla voi seurata viikon mittaan kaupan ohjelmaa ja uutisointia. Pop-up kaupan aukioloajat: Maanantai 6.11. - Sunnuntai 12.11. Klo 10-18 Osoite: Prinsengracht 715, Amsterdam

