Suhdannenäkymät heikoimpia sitten vuoden 2008 finanssikriisin – Kemianteollisuus tukee hallituksen kaavailemia, kauan kaivattuja muutoksia työrauhalainsäädäntöön, infotilaisuus to 14.9. kello 9–10 (Teams)

Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten liikevaihto on laskenut kesästä 2022 lähtien. Tuotantomäärät ovat kehittyneet liikevaihtoa vaisummin, ja kemianteollisuudelle tärkeillä aloilla veto on ollut, ja on, heikkoa. Erityisen huolestuttavaa on se, että Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten näkymät suhdanteesta ovat heikoimpia sitten vuoden 2008 finanssikriisin.



Kemianteollisuus ry:n toimialakatsauksessa käsitellään myös hallituksen kaavailemia, pitkään odotettuja uudistuksia työrauhalainsäädäntöön. Monen Euroopan maan työrauhasäännöksissä on jo nyt sisällä hallitusohjelman kirjausten kaltaisia elementtejä. Kemianteollisuus ry pitää hyvänä, että vuoden 1946 lainsäädäntöä ollaan viimein uudistamassa. Laitonta lakkoilua Kemianteollisuus ry pitää erityisen vahingollisena, sillä se aiheuttaa yrityksille pahimmillaan miljoonaluokan vahingot.



Tervetuloa kuulemaan tarkemmin Kemianteollisuus ry:n näkemyksiä suhdannetilanteesta ja työrauhalainsäädännön uudistuksista. Paikalla ovat toimitusjohtaja Mika Aalto, työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä sekä ekonomisti Sampo Pehkonen.



Infoon pääset osallistumaan täältä.