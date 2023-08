Suhdannepulssi: Kuluttajien kohonneet asuntolainakulut heijastuvat myös yritysten liiketoimintaan

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä, jossa sijaitsee 32 prosenttia maan työpaikoista ja tuotetaan 37 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. Kauppakamari on Pohjoismaiden suurin kauppakamari, jolla on yli 7 000 jäsentä.

Suhdannepulssi kuvaa Helsingin seudun yritysten arvioita suhdanteiden nykytilasta ja näkymistä kolmen kuukauden päähän. Suhdannepulssi julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Suhdannepulssiin vastaajina oli 292 yritysten toimitusjohtajaa ja ylintä johtoa eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä. Suhdannepulssin tiedot kerättiin Helsingin seudun yrityksistä elokuussa 2023. Suhdannepulssin yhteydessä julkaistiin Helsingin seudun väestökatsaus, jonka tuotti Kaupunkitutkimus TA.