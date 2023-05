Suhonen: Palkanalennuksia säätytaloltako?

– Tämä ei ole uutinen sinänsä, SY on vaatinut tätä jo kauan. Mutta sen haluaisin tietää, mitä SY:n yrittäjien jäsenyritykset tekisivät tällä paikallisella sopimisella? Mistä he sopisivat toisin kuin työehtosopimuksessa? Siihen ei ole kukaan SY:stä vastannut, kysyi Suhonen.

Nyt työehtosopimukset ovat nimenomaan perälauta, jonka alle tai sitä huonommin ei voi sopia. Se on ollut turvana myös pienten työpaikkojen työntekijöille – olipa työpaikalla luottamusmies tai ei.

– Eihän voi olla, että lailla säädettäisiin, palkanalennuksista SY:n jäsenyrityksille pikkufirmoihin. Vai onko tässä tilaus perusporvarihallitukselta palkanalennuksiin, kysyy kansanedustaja Suhonen.