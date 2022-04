Sulkemiskorvauksen haku on päättynyt – kustannustuen hakukierros alkaa ensi viikolla

Valtiokonttori vastaanotti hakuaikana yhteensä 2734 hakemusta. Tämä on keskimäärin noin 91 saapunutta hakemusta päivässä. Saapuneiden hakemusten määrä on pienempi kuin sulkemiskorvauksen ensimmäisellä kierroksella, jolloin hakemuksia saapui yhteensä 5950.

Saapuneista hakemuksista on 22.4. mennessä ratkaistu noin 1790. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika hakuaikana on ollut 4 päivää. Enemmän työvaihteita vaativien hakemusten käsittelyaika on ollut pisimmillään noin kuukauden. Käsittelemättä olevat hakemukset pyritään käsittelemään seuraavan kolmen viikon aikana.

Sulkemiskorvausta myönnetty noin 35 miljoonaa

Sulkemiskorvausta on tähän mennessä myönnetty noin 35 miljoonaa euroa, kun noin 25 % hakemuksista on vielä käsittelemättä. Keskimääräinen tukisumma on ollut noin 20 000 euroa ja hakemusten hyväksyntäprosentti on ollut 96 %.

Eniten sulkemiskorvausta on myönnetty Uudellemaalle ja toimialoista ravitsemistoimintaan, urheilutoimintaan sekä huvi- ja virkistyspalveluihin.

Ajantasaisia tilastoja sulkemiskorvaushakemuksista ja käsittelytilanteesta löydät sulkemiskorvauksen tilastosivulta.

Kustannustuen kuudes hakukierros alkaa 26.4. kello 9

Kustannustuen kuudes kierros on suunnattu erityisesti majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-aloille. Myös muiden toimialojen yrityksille voidaan kuitenkin myöntää tukea, jos niiden toimintaan on kohdistunut koronapandemian hallinaan liittyvä viranomaisen asettama rajoitus tukikaudella 1.12.2021.-28.2.2022.

Tuen hakeminen edellyttää, että yrityksellä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Tukea myönnetään yrityksen liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 25 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tarkemmat tiedot tuen ehdoista ja hakemisesta löytyvät kustannustuen verkkosivuilta osoitteesta haekustannustukea.fi. Sivuilta löytyy muun muassa laskuri tukisumman arvioimiseen sekä usein kysyttyjä kysymyksiä tukeen liittyen.