Suloiset ystävyksen lähtevät matkalle halki Euroopan!

Lellis ja Räyhä ovat parhaat kaverukset. He asuvat meren rannalla maassa nimeltä Suomi-neito. Eräänä päivänä he kuulevat, että kaukana toisen meren rannalla on Saapasmaa.

”Lähdetäänkö katsomaan?” kysyy toinen. ”Lähdetään!” vastaa toinen. Jälkeenpäin ei voida varmaksi sanoa, kumpi ehdotti ja kumpi suostui. Vaikka Lellis ja Räyhä ovat sydänystävykset, he ovat luonteeltaan kuin yö ja päivä. Lellis on rauhallinen ja harkitseva, Räyhä rohkea rämäpää. Räyhä on usein auttanut Lellistä ylittämään arkuutensa, Lellis taas pelastanut nokkeluudellaan pulaan joutuneen vikkeläluontoisen kaverinsa. Sellaista on ystävyys.

Matkataan juna-laiva -kyydillä. Koetaan seikkailua ja sattumuksia. Opitaan uutta. Kotiin palattua huomataan, että eivät ne siellä Suomi-neidon helmojen ulkopuolellakaan niin kovin erilaisia olleet, ainakaan niin, että niitä tarvitsisi pelätä.

Pirkko Vekkeli ja Kaija Rosma ovat aiemmin julkaisseet yhteisen kirjan Kenkiä & ihmisiä.Tämä on heidän ensimmäinen lastenkirjansa.

teos: Lellis ja Räyhä matkalla Saapasmaahan

kirjailija: Pirkko Vekkeli

kuvitus: Kaija Rosma

kansi: Annukka Mäkijärvi

ISBN: 9789523043770

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 19.1.2023