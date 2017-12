Suojalasien ostaminen ilotulitusta seuraaville unohtuu

Pääkaupunkiseudulla varaudutaan 2–4 ilotulitteen aiheuttamaan silmävammaan ja koko Suomessa 11–15 vammaan vuodenvaihteessa.

Suojalasien käyttö on voimakkaasti vähentänyt ilotulitteiden sytyttäjien vammautumisia ja etenkin vakavia silmävammoja. Viime uutena vuotena maamme sairaaloissa hoidettiin silti 12 ilotulitteista vammautunutta. Suojalasit ovat olleet pakolliset ilotulitetta sytytettäessä uudesta vuodesta 2011 alkaen. Viiden viime uuden vuoden aikana silmävamman saaneista 76 potilaasta vain 8 oli käyttänyt suojalaseja.



Ilotulitteiden tarkastus on pistokokeisiin perustuva ja satojen tuhansien myytyjen tulitteiden joukossa on aina ”susia”, jotka räjähtävät sytyttäessä, näyttävät ensin jääneen ”suutareiksi” tai sinkoutuvat vikasuuntaan, vaikka niitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Ilotulittaminen ilman suojalaseja on venäläistä rulettia.



Ilotulitteiden vammauttamista joka toinen on katsoja. Ilotulitteita ostettaessa on muistettava hankkia suojalasit koko juhlaväelle, joka aikoo seurata ilotulitusta ulkona. Aivan erityisesti tämä koskee lapsia, joita vammautuneista on kolmasosa. Viime uutena vuotena vammautuneista lapsia oli viisi, joista ketään ei ollut suojattu suojalaseilla. Lasten valvonnan pitää jatkua uudenvuoden päivään, koska he saattavat löytää maastosta tulitteita ja sytytellä niitä.



Ilotulitusta on turvallisinta seurata ikkunan takaa. Ulkona jokaisella katsojalla tulisi olla suojalasit. Etenkin kaupunkialueella ne ovat tärkeät. Myynnissä on huokeita polykarbonaattimuovisia suojalaseja, jotka sopivat kaiken ikäisille ja kestävät vuodesta toiseen.



Mikään ilotulite ei ole leikkikalu vaan räjähde. Ilotulittajalla on vastuu katsojienkin silmistä ja lasten turvallisuudesta. Turvaohjeet on syytä lukea ja noudattaa niitä tarkkaan.



Jos vahinko tapahtuu, silmävammoista voi soittaa Silmätautien klinikan päivystävälle lääkärille, puhelin 09 4717 3170.