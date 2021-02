Suojatien SeeMee -varoitusjärjestelmä parantanut jalankulkijoiden turvallisuutta

SeeMee on suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin asennettava varoitusjärjestelmä, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti. Järjestelmän toimintaa on seurattu kahdeksan (2012–2019) vuotta. Havaintoja saatiin 1 611:stä jalankulkijan ja autoilijan kohtaamisesta. Kun kaikkien suojateiden tulokset lasketaan yhteen, jalankulkijoiden väistäminen lisääntyi 14 prosenttia. Havaintojen pohjalta voidaan tehdä myös päätelmiä siitä, millaisiin liikenneympäristöihin SeeMee -varoitusjärjestelmä soveltuu ja toimii toivotunlaisesti. ELY-keskus tulee hyödyntämään tuloksia SeeMee -järjestelmän käyttökohteiden arvioinnissa.

Suojateillä aiheutuvat konfliktitilanteet johtuvat usein siitä, että ajoneuvon kuljettaja ei huomaa jalankulkijaa. Syynä voi olla, että kuljettaja ei osaa odottaa jalankulkijaa, kuljettaja ei ole tarkkaavainen tai jalankulkijaa on vaikea havaita. SeeMee -varoitusjärjestelmässä suojatiestä asennettavaan liikennemerkkiin asennetaan varoitusjärjestelmä, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti. Keltaiset vilkkuvat valot aktivoituvat jalankulkijan lähestyessä tai ylittäessä suojatietä. Varoitusvalojen tarkoitus on kiinnittää autoilijoiden huomio, lisätä tien antamista jalankulkijoille ja vähentää konfliktitilanteita.

SeeMee -varoitusjärjestelmä tuli käyttöön vuonna 2011 ja sen jälkeen ELY-keskus on asentanut varoitusjärjestelmän yhteensä 7 suojatielle. Järjestelmän toimintaa on seurattu säännöllisillä katselmuksilla vuosina 2012–2019. Seurantaa tehtiin neljällä suojatiellä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maanteillä, joilla nopeusrajoitus on 50–60 km/h. Näille suojateille asennettiin SeeMee-varoitusvalot vuoden 2011 lopussa. Havaintoja saatiin 1 611:stä jalankulkijan ja autoilijan kohtaamisesta.

Kun kaikkien suojateiden tulokset lasketaan yhteen, jalankulkijoiden väistäminen lisääntyi 14 prosenttia. Muutos on tilastollisesti merkitsevä.Tulosten perusteella SeeMee-järjestelmä ei vaikuttanut kielteisesti jalankulkijoiden käyttäytymiseen eikä lisännyt konfliktitilanteiden määrää. SeeMee-järjestelmä voikin olla vastaavilla suojateillä (asuinalueella sijaitseva kaksikaistainen tie, jolla on kohtalaisesti ajoneuvoliikennettä ja jonka nopeusrajoitus on enintään 50 km/h) tehokas keino saada ajoneuvojen kuljettajat useammin väistämään jalankulkijoita suojatiellä.

Havaintojen pohjalta saatiin myös lisää tietoa, millaisiin liikenneympäristöihin SeeMee -varoitusjärjestelmä sopii ja järjestelmästä saadaan tavoiteltava hyöty. Järjestelmän vaikuttavuutta voivat rajoittaa jo alun perin korkea väistämisaste ja väärien hälytysten suuri määrä.

SeeMee-järjestelmä saattaa lisätä jalankulkijoiden väistämistä seuraavien edellytysten täyttyessä:

Väistämisaste ei ole alun perin erityisen korkea.

Suojatiestä ilmoittava liikennemerkki on heti tien ja suojatien vieressä.

Kevyen liikenteen väylä suuntautuu suoraan suojatielle ja reitti suojatien yli on looginen ja lyhyin, joten oikoreitin tarvetta ei synny

Vääriä hälytyksiä ja jalankulkijoiden havaitsematta jäämistä sattuu vähän. Tämä riippuu osittain suojatien mallista.

Jalankulkijoita on kyseisellä suojatiellä niin harvoin, että jalankulkijan havaitseminen suojatiellä on tavallaan yllätys.

Jalankulkijoiden väistämättä jättäminen johtuu pääasiassa siitä, etteivät kuljettajat huomaa heitä.

SeeMee-järjestelmän ei voida odottaa lisäävän jalankulkijoiden väistämistä ja sillä saattaa olla haittavaikutuksia, jos yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Väistämisaste on jo alun perin korkea (esim. yli 80 prosenttia).

Suojatiestä ilmoittava liikennemerkki ei ole heti tien ja suojatien vieressä.

Jalankulkijoiden väistämättä jättäminen johtuu pääasiassa suurista ajonopeuksista ja/tai runsaista liikennemääristä.

Suojatien ympäristössä on paljon muitakin valonlähteitä, joiden joukkoon SeeMee-varoitusvalojen vilkkuminen voi hukkua.

Tehty arviointi ei ole tieteellinen tutkimus vaan virkamiestyönä tehty See Mee-järjestelmän arviointi tulevien suojatiekohteiden ratkaisujen ja suoritetun investoinnin vaikutusten arvioimiseksi. ELY-keskus tulee hyödyntämään tuloksia SeeMee -järjestelmän käyttökohteiden arvioinnissa.

Arviointikohteet:

Paraisilla Saaristotien mt 180 ylittävä Lielahdentien ja Alikirjalantien liittymässä oleva suojatie

Paraisilla Saaristotien mt 180 ylittävä Norrbynrantatie/Kirkkoespalandi liittymässä oleva suojatie

Naantalissa maantien 189 ylittävä Käköläntien liittymässä oleva suojatie

Ruskolla maantien 2012 ylittävä Munittulantien liittymässä oleva suojatie

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0295 022 797