Suojelutyön toteuttamisessa käytännön haasteita ja alimitoitusta

Potilaiden hoito HUSin sairaaloissa hoitajajärjestöjen lakon aikana sujui viikonlopun aikana vaihtelevasti. ”Tiedossani ei ole vakavia potilashoidon vaarantumisia, mutta tiukkoja paikkoja on ollut. Tilannetta on helpottanut se, että päivystyksiin on viikonlopun aikana hakeutunut normaalia vähemmän potilaita, niin kuin tapahtui myös koronavirusepidemian alkuaikoina”, kertoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Tilanne on ollut vaikeinta päivystysleikkausten ja leikkauksen jälkeisen vuodeosastohoidon järjestämisessä sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden saatavuudessa, mikä koskettaa myös perusterveydenhuollon määräämiä tutkimuksia. Monilla vuodeosastoilla suojelutyöhön myönnetty resurssi on sama kuin ennen lakkoa yövuoroissa. ”Lienee kaikille selvää, että yövuoron resurssilla ei selvitä päiväaikaisesta toiminnasta, kun potilaat ovat hereillä, heillä on tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä, osa potilaista kotiutuu ja lääkärit kiertävät osastoilla”, kertoo Mäkijärvi.

Käytännön haasteita suojelutyön toteuttamisessa

Lakkovaroituksen yhteydessä Tehy ja SuPer ilmoittivat, että suojelutyötä annetaan välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi. Suojelutyöneuvottelut aloitettiin HUSissa 16.3. ja ne jatkuvat koko ajan.

”Välillä olemme neuvotelleet monta kertaa päivässä. Viime päivinä suojelutyöresurssia on saatu lisää, mutta edelleenkään emme ole siinä määrässä, jonka lääketieteelliset asiantuntijamme ja hoitotyön esihenkilöt arvioivat välttämättömäksi”, kertoo hallintoylihoitaja Marja Renholm. ”Neuvottelujen alettua oli yllätys, että näkemyksemme olivat niin kaukana toisistaan.”

Kokonaistilanteen hallintaa vaikeuttaa se, että työnantajalla ei ole tiedossa, ketä työntekijöitä työvuoroon on tulossa. ”Niillä, jotka eivät ole lakossa, on oikeus tulla normaalisti työvuorolistan mukaan töihin. Työantajalla ei ole oikeutta kysyä, kuka on lakossa, kuka ei, jolloin joihinkin työvuoroihin on saapunut enemmän henkilökuntaa, joihinkin sitten taas vähemmän, kuin on luvattu”, Renholm kuvaa. ”Näitä tilanteita on järjestöjen kanssa selvitelty. Myös työntekijöiden koulutustaustaa ja osaamista ei aina ole huomioitu. Eri ammattilaisten työtehtävät ovat erilaisia.”

”HUSissa on 1 500 hoitoyksikköä, sisältäen 150 vuodeosastoa, 125 leikkaussalia ja suuret päivystyspoliklinikat. Kiireellistä hoitoa ja päivystyshoitoa tarvitsevia on paljon. Kaikkien näiden yksiköiden toiminnan hoitajaresursointi on nyt suojelutyöstä vastaavien hoitajajärjestöjen käsissä”, sanoo Mäkijärvi.

