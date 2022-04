Suojelutyövoiman määrä uhkaa jäädä ensi viikolla entistä pienemmäksi - OYSissa vain päivystyksellinen toiminta

Oulun yliopistolliselle sairaalalle (OYS) tälle viikolle luvattu suojelutyön määrä on tällä hetkellä niin alhainen, että keskiviikolle ja kiirastorstaille suunniteltuja leikkauksia on jouduttu perumaan lyhyellä varoitusajalla. Taustalla on yllättäen tapahtunut työntekijämäärän väheneminen työntekijäjärjestöjen yksipuolisella ilmoituksella.

”Tilanne on tällä hetkellä todella kriittinen. Suurimmat ongelmat ovat leikkaustoiminnassa ja teholla. Käytännössä emme pysty hoitamaan edes kiireellisiä toimenpiteitä, vaan joudumme keskittymään päivystysleikkausten tekemiseen”, kertoo OYSin vs. johtajaylilääkäri Kati Ojala.

Keskiviikkona lakkoneuvotteluissa tapahtui käänne vieläkin huonompaan: keskiviikolle 20. huhtikuuta luvatulla suojelutyövoiman määrällä on lähes mahdotonta ylläpitää sairaalan toimintaa.

”Jos työntekijäjärjestöjen osoittama suojelutyö toteutuisi sellaisenaan, emme enää pystyisi hoitamaan kaikkia potilaitamme. Esimerkiksi vuodeosastoista pystyttäisiin pitämään vain yksi auki, ja päivystys voisi ottaa vastaan vain hätätilapotilaita”, sanoo Ojala.

OYS ei ole lakon neuvotteluosapuolena

”OYS ei ole lakon työmarkkinaosapuolena emmekä osallistu lakon jatkumiseen tai loppumiseen vaikuttaviin neuvotteluihin”, Ojala toteaa. ”Ne neuvottelut käydään valtakunnan tasolla. Potilaista kuitenkin huolehdimme me täällä paikallisesti, vaikka suojelutyövoimaa määrittää tällä hetkellä järjestöjen keskuslakkotoimikunta. Toivomme kovasti, että sovittelulautakunta pääsee lakkoneuvotteluissa eteenpäin ja meillä olisi keskiviikkoon mennessä jonkinlainen ratkaisu tiedossa”, Ojala toivoo.