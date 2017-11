Suola-autot taas liikkeellä, autoilija estä kalliit vauriot!

Lumisateet ja liukkaat ajokelit ovat pistäneet suola-autot liikkeelle eikä helpotusta ole ihan heti tiedossa, sillä lunta on luvattu lisää koko Suomeen. Suolaa käytetään teiden liukkaudentorjuntaan ja sen perusajatus ihmishenkien pelastaminen ja liikenteen sujuvuuden parantaminen on lähtökohtaisesti erittäin hyvä. Ihmishengelle ei voi laittaa hintaa, mutta suolan haittavaikutuksille voi ja siitä puhutaan aivan liian vähän. Tiesuolan haittavaikutus autojen ruostumiseen jää helposti turvallisuuden jalkoihin, vaikka kyseessä on autoilijalle kallis kustannnus.

Suolan haittavaikutuksilla kallis hinta Suolan vaikutus autojen ruostumiseen on kaikkein merkittävin eikä ihme, sillä Suomessa tiesuolaa kylvetään maanteille lähes 120 000 000 kiloa, joka tarkoittaa kymmeniä kiloja jokaista Suomen rekisterissä olevaa autoa kohti. Suolaa käytetään kun lämpötila liikkuu nollan tuntumassa ja on riski, että maantiet muuttuvat liukkaaksi lumen tai jäätymisen seurauksena. Suola pitää tiet sulana ja muutttaa talvisen kelin nopeasti vetiseksi. Pahin yhdistelmä autolle onkin juuri märkä keli ja tiesuola. Toisin sanoen seuraavien kuukausien aikana autojen ruostuminen on kaikkein pahinta. Auton ruostesuojaus on ainoa täydellinen tapa suojata kallis investointi ruostumiselta, sillä nykyauton ruostesuojaus on ollut jo vuosia retuperällä. Ruostesuojaus maksaa helposti yli 800 Euroa, joten turvallisuuden nimissä käytettävä tiesuola tulee melko kalliiksi autoilijoille. Vielä kalliimmaksi tulee, kun antaa ruostumisen edetä niin pitkälle, että katsastuksessa joudutaan puuttumaan peliin. Halvin tapa hidastaa ruostumista on pestä autoa säännöllisesti. Nimenomaan auton alustapesusta tulisi huolehtia säännöllisesti, jos autoa ei ole ruostesuojattu, sillä juuri sieltä ruostuminen nakertaa auton arvoa eniten. Ainoa kunnollinen tapa kuitenkin estää auton ruostuminen on huolehtia ruostesuojauksesta ennen kun tiesuola on ruostuttanut auton monimutkaiset alustarakenteet korjauskelvottomiksi.

