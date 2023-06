Suomalainen 3Flash Finland suunnittelee 540 ha aurinkovoimahanketta Rautjärvelle

3Flash Finland Oy suunnittelee ja kehittää aurinkosähköpuistoja kotimaassa ja ulkomailla täysin rakennusvalmiiksi. Tällä hetkellä yhtiöllä on kehitysputkessa hankkeita yli 3 000 MWp. 3Flash Finland Oy on vastuullinen ja ammattitaitoinen toimija, jonka henkilökunnalla ja kumppaneilla on laaja kokemus hankekehityksestä ja erityisesti aurinkosähköjärjestelmistä, jo vuodesta 2008.

3Flash Finland Oy on kokenut RES-kehittäjä, jonka asiantuntijat varmistavat laadukkaan suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen palvelut myös rakennuttajille ja sijoittajille. Konsultointipalveluihimme kuuluvat myös uusiutuvan sähkön tuotanto- ja jakelusuunnittelu, kokonaisvaltainen lupaprosessi ja All Inclusive suunnittelu- ja tarjousprosessit.