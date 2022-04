Suomalainen ateriakiihdyttämö sai medianäkyvyyteensä miljoonarahoituksen

KomeroFoodin kehittämät ateriat selättävät arjen ruokahaasteita tuoreella tavalla. Komeron ruokakipot ja -boksit sisältävät kaikki ainekset lämpimään ateriaan, joka on yhtä tuore ja herkullinen kuin kotona tehty. Helpot, terveelliset ja ympäristöystävälliset ateriat sopivat lounastauolle tai koko perheen illalliseksi. Ateria-alan kasvuyhtiö sai valmisruokainnovaatiolleen Ateriakipolle nostetta menestyttyään MTV:n vuoden 2021 Suomalainen menestysresepti -ohjelmassa.

Uusi kotimainen mediapalveluyhtiö 8 Media Ventures näkee Komerossa vahvan menestyspotentiaalin. Ihmiset etätyöhön ajaneesta pandemiasta huolimatta valmisruokien kulutus on Suomessa ja kansainvälisesti kasvanut 10 prosentin vuosivauhtia. Tuoreista raaka-aineista koostetut ja kotona viimeistellyt “Kuin itse tehty” -tyyppiset ateriat ovat tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava valmisruokakategoria, jota KomeroFood on ollut pioneerina perustamassa Suomeen.

”Pitkälle prosessoitujen mikroruokien mukana lautaselle päätyy usein liikaa suolaa, kovaa rasvaa ja liian vähän kuituja. Mielestämme arjesta pitäisi pystyä nauttimaan hyvällä omallatunnolla. Siksi lähdimme kehittämään tuoreita raaka-aineita sisältäviä valmisruokia, jotka maistuvat yhtä tuoreilta ja herkullisilta kuin itse tehdyt ateriat”, kertoo KomeroFoodin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Pekka Nuutinen.

Valmisruokakin voi olla terveellistä

”KomeroFoodin innovaatiokyky valmisruokamarkkinan aallonharjalla on ollut vaikuttavaa. Tässä ”Kuin itse tehty” -kategoriassa on suuri kasvupotentiaali, kun kuluttajat etsivät arkea helpottavia ja ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja. Uskomme Komeron potentiaaliin nousta koko alan edelläkävijäksi, joten kiihdytämme heidän menestystään nyt erittäin merkittävällä Media for Equity -mediasijoituksella. Sen tuoman mainosnäkyvyyden avulla pystymme tuomaan Komeron hienot tuotteet kaikkien suomalaisten tietoisuuteen ja arkea helpottamaan”, kertoo 8 Media Ventures Oy:n perustaja Jarkko Nordlund.

Suomessa uusi Media for Equity -palvelumalli antaa kasvuyrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä käsiksi laajoihin suomalaisyleisöihin ja kokea, miten vahva massamarkkinointi vauhdittaa liiketoiminnan kasvua. KomeroFoodin tuoteinnovaatiot tulevat näkymään ja kuulumaan MTV:n ja Bauer Median kaikissa kanavissa ja digitaalisissa palveluissa. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen merkittävä Media for Equity-kumppanuus Suomessa.

”Tämä uudenlainen mainonnan malli sopii erinomaisesti kasvutavoitteisiimme, sillä emme omin voimin pystyisi näin laajoihin mediapanostuksiin tai niiden strategiseen suunnitteluun. Nyt saimme tiimiimme aktiivisen osakkaan, joka todella tuntee mediat ja niiden voiman. Tuotteemme tulevatkin pian näkymään Suomen suurimmissa kaupallisissa kanavissa ja saamme ainutlaatuista tukea markkinointimme ja mainontamme suunnitteluun. Meille jää samalla enemmän aikaa keskittyä ydinosaamiseemme, eli arjen ja ympäristön haasteiden ratkomiseen ja riittävän jakeluvolyymin varmistavaan ateriatuotantoon”, iloitsee Pekka Nuutinen.

Menestystarinat kaikkien kuultaviksi

Kotimainen mediapalveluyhtiö 8 Media Ventures Oy keskittyy Suomen markkinoilla yhteistyökumppaniensa MTV:n ja Bauer Median kanssa erityisesti kuluttajaliiketoimintaa harjoittaviin kasvuyrityksiin, jotka tarvitsevat apua tuotteen tai innovaation saattamisessa suuren yleisön tietoisuuteen. 8 Media Ventures käyttää työkalunaan perinteisten mediakanavien ja digitaalisten mediatuotteiden tarjoamaa vahvaa medianäkyvyyttä sekä myynnin ja markkinoinnin aktiivista konsultaatiota.

”Kuten kuka tahansa vastuullinen omistaja, valitsemme kumppanimme tarkkaan. Vaikka tavoitteena on moninkertaistaa kohdeyrityksen liikevaihto, se ei saa tulla yhtiön mission ja kulttuurin kustannuksella. Tämän vuoksi osallistumme osakkaan roolissa aktiivisesti KomeroFoodin päivittäiseen toimintaan varmistaen ja tukien Komeron kasvua ja menestystä yhdessä johdon kanssa”, summaa Nordlund.

8 Media Ventures Oy on uusi kotimainen mediapalveluyhtiö, joka keskittyy kuluttajaliiketoimintaa harjoittavien pohjoismaisten kasvuyritysten tuotteiden ja innovaatioiden saattamiseen suuren yleisön tietoisuuteen. Media for Equity -periaatteella toimiva 8 Media Ventures tarjoaa kasvuyhtiöille mediamainontaa kasvattaen yhtiöiden liiketoimintaa tunnettuuden avulla.

Yhtiön päämediat Suomessa ovat MTV Oy ja Bauer Media. 8 Media Venturesin perustajina työskentelevät monipuolisen media-, kuluttajamarkkinointi-, teknologia- sekä investointialan taustan omaavat Jarkko Nordlund, Sami Vikback, Tero Ojanperä ja Philip Lindqvist. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja Tukholmassa.

KomeroFood Oy on vuonna 2015 perustettu kuopiolainen ateriakiihdyttämö, joka ratkaisee arjen ruokahaasteita lähes valmiilla aterioilla. Tuoreista raaka-aineista käsin valmistetut Komeron ateriakipot ja -boksit sisältävät kaikki ainekset kotiruokatasoiseen lämpimään ateriaan. Komeron helppokäyttöiset ateriatuotteet löytyvät K- ja S-ryhmän ruokakauppojen valmisruokahyllyltä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli yli 2 miljoonaa euroa ja Komeron ateriatehdas työllistää 16 henkilöä.