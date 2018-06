Suomalainen deittiapplikaatio Klip yhdistyy kansainvälisen eCiftin kanssa

Kotimainen videodeittisovellus Klip yhdistyy etupäässä Turkin ja Saksan markkinoilla toimivan suositun deittipalvelu eCiftin kanssa. Yrityskaupan myötä Suomeen perustetaan teknologiayhtiö Discotec Oy, jonka pääomistaja on eCiftin omistanut sijoitusyhtiö 3TS Capital Partners. Discotec keskittyy hallinnoimaan ja kehittämään jo olemassa olevia Klip ja eCift -palveluitaan, sekä lanseeraamaan uusia social discovery -kategorian mobiilipalveluita globaaleille markkinoille. Klipin perustajat Niko Porkka ja Juho Oranen jatkavat uuden teknologiayhtiön palveluksessa Discotecin osakkaina.

Klip on vuonna 2016 perustettu suomalainen, videoiden avulla henkilöprofiileja esittelevä deittisovellus, joka tekee uusien ihmisten löytämisen valokuvien arviointiin perustuvia sovelluksia aidommaksi ja persoonallisemmaksi. Klip eroaa muista markkinoilla olevista deittisovelluksista erityisesti videopohjaisuudellaan ja uudella, käyttäjiensä virtuaaliset ja kasvokkain tapahtuvat aidot kohtaamiset ensimmäisenä yhdistävällä ominaisuudella.

”Nuoret aikuiset käyttävät nykyisin ennätysmäärän videosisältöä. He paitsi kuluttavat liikkuvaa kuvaa enemmän kuin koskaan, myös tuottavat sitä itse osana normaalia kommunikaatiotaan. Erilaisissa viestintäsovelluksissa videoiden käyttö onkin enemmän sääntö kuin poikkeus, joten me tuomme samat käytännöt myös valokuvien pyyhkimiseen jämähtäneelle deittialalle. Klip vie koko deittikategorian sosiaalisempaan ja realistisempaan suuntaan, hälventäen digitaalisten ja kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten eroja”, Klipin perustajiin kuuluva ja uuden Discotecin markkinointijohtajana aloittava Juho Oranen kertoo ja jatkaa: “Klipin tavoitteena on tarjota käyttäjilleen enemmän kokemuksia ja aitoja mahdollisuuksia uusien ihmisten tapaamiseen. Siksi tuomme sovellukseen alallamme ensimmäisenä myös tapahtumatoiminnon, jonka avulla käyttäjät löytävät lähialueeltaan tilaisuuksia, joihin osallistuu muitakin palvelun käyttäjiä. Nämä voivat olla konsertteja, festivaaleja, messuja, taidenäyttelyitä, klubeja, ravintoloita, raveja tai vaikkapa lavatansseja. Yleisötapahtumissa on luontevaa tavata samanhenkisiä ihmisiä, mihin Klip tuo sovelluksen kautta aivan uudenlaisen mahdollisuuden.”

Sitran aloitteesta perustettu 3TS Capital Partners oli ensimmäinen teknologia-, media- ja telekommunikaatioalan yrityksiin keskittyvä pääomasijoitusrahasto Keski- ja Itä-Euroopassa.

eCift on 3TS Capital Partnersin omistama, Turkin ja Saksan alueille keskittynyt ja vuonna 2009 perustettu käyttäjäprofiiliin perustuva perinteinen deittipalvelu. eCiftillä on Turkissa ja Saksassa yli 6 miljoonaa rekisteröitynyttä, keski-iältään 35-vuotiasta käyttäjää.

”Yrityskaupan myöstä saamme Suomesta erityisesti deittipalvelun kehittämiseen erikoistunutta strategista osaamista ja ainutlaatuista teknologiaa. Klip on innovoinut erittäin nopeasti kasvavaan social discovery -kategoriaan aivan uudenlaisen, kansainvälisestä kilpailusta selkeästi erottuvan tuotteen. Klipin ja eCiftin yhdistyminen tuo meille useita synergiaetuja, kuten entistä paremmat teknologiset resurssit ja innovatiivista suomalaista osaamista kehittämään jo valmiiksi suosittuja palveluitamme. Tulemme uusien osaajiemme toimesta lanseeraamaan pian myös uusia tuotteita tähän palvelukategoriaan”, kertoo 3TS Capital Partnersin toimitusjohtaja Pekka Mäki.

Discotec tulee Klipin ja eCiftin lisäksi kehittämään uusia social discovery -kategoriaan kuuluvia mobiilipalveluita. Discotecin tarkoituksena on vuosien 2018 ja 2019 aikana lanseerata nykyisiä tuotteitaan uusille markkinoille ja kehittää myös uusia tuotteita. Tällä hetkellä 25 ihmistä työllistävän Discotecin toimistot sijaitsevat Helsingissä, Istanbulissa ja Ukrainan Lvivissä.

