Suomalainen finanssiteknologiayritys Enterpay Pohjoismaiden johtavan finanssiteknologiaohjelman finaaliin

Suomalainen Enterpay valittiin tänään Pohjoismaissa ja Baltiassa järjestettävän finanssiteknologia-alan Lighthouse-kehitysohjelman finaaliin. Muut finalistit ovat ruotsalainen Doconomy ja latvialainen Nordigen. Mastercardin järjestämä Lighthouse on suosittu kumppanuusohjelma, jossa on mukana alan eturivin yhteistyökumppaneita ja johon tulee satoja hakemuksia. Ohjelman avulla Mastercard on osallistunut useiden finanssiteknologia-alan startup-yritysten kehittämiseen sekä innovaatioiden edistämiseen Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Enterpayn yksinkertainen ja automatisoitu B2B-yrityslaskuratkaisu nopeuttaa kaikkien arvoketjun osallisten kasvua.

Lighthouse-kehitysohjelma kokoaa yhteen finanssiteknologia-alan yritykset, pankit, sijoittajat ja neuvonantajat tukeakseen ja kehittääkseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden lupaavimpia finanssiteknologiayrityksiä. Ohjelma on suunnattu ensi sijassa vakiintuneille finanssiteknologiayrityksille, ja sen tavoitteena on solmia kumppanuuksia toimialan johtavien yritysten kanssa.

Vuonna 2018 aloitettu kehitysohjelma on ollut perustamisestaan lähtien hyvin suosittu. Yli 70 prosenttia ohjelmaan osallistuneista yrityksistä on saanut kumppaneita. Esimerkiksi ruotsalainen Fidesmo, viime vuoden finalisti, on tuonut markkinoille lähimaksamiseen soveltuvaa puettavaa teknologiaa yhdessä Mastercardin kanssa. Mastercard järjestää Lighthouse-kehitysohjelman Pohjoismaissa ja Baltiassa nyt kolmannen kerran.

”Lighthouse on oikeastaan lajissaan ainoa fintech-ohjelma, joka panostaa kehityksessään jo edenneisiin finanssiteknologiayrityksiin. Nämä yritykset ovat valmiita kasvattamaan toimintaansa kotimaan rajojen ulkopuolelle, ja niille tieto, verkostot ja sparraus ovat yhtä tärkeitä kuin pääoma. Mastercardin globaalille kokemukselle ja infrastruktuurille on kysyntää, ja me taas haluamme olla mukana kehittämässä ja edistämässä innovaatioita finanssiteknologia- ja maksuteollisuusalalla”, sanoo Mats Taraldsson, Mastercardin digitaalisen kehityksen ja fintech-yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lighthouse-kehitysohjelma huipentuu voittajan julkistamiseen perjantaina 22.11.2019 ”Finding Fintech” -tilaisuudessa, joka järjestetään Helsingissä pidettävän Slush-tapahtuman yhteydessä. Kehitysohjelman finalisteja ovat Enterpay (Suomi), Doconomy (Ruotsi) ja Nordigen (Latvia).

”Automatisoimme luotto- ja petosriskien hallintaan liittyvä päätöksentekoa, joten meille on hyvin tärkeää ymmärtää alan huolet ja toiveet. Kehitysohjelma toi arvokasta näkemystä tukemaan yrityksemme kansainvälistymistä ja kasvua”, sanoo Enterpayn toimitusjohtaja Jarkko Anttiroiko.

”Uskomme yhteistyön olevan paras tapa edistää innovaatioita ja kehitystä. Lighthouse-ohjelman avulla voimme oppia parhailta fintech-yrityksiltä ja samalla autamme niitä kasvamaan ja kehittämään liiketoimintaansa”, Mats Taraldsson sanoo.

Lighthouse-kehitysohjelma

Lighthouse-kehitysohjelma on suunniteltu auttamaan finanssiteknologia-alan startupeja kohtaamiensa suurimpien haasteiden käsittelyssä. Se tapahtuu tuomalla alan asiantuntijat ja startupit yhteen sarjassa työpajoja, joissa kaikki voivat oppia toisiltaan ja ratkaista huomisen haasteita. Jokainen osallistuva yritys saa oman yhteyshenkilön, joka auttaa startupia pääsemään käsiksi tarvitsemiinsa resursseihin, kuten aihealueen asiantuntemukseen, markkinatutkimuksiin ja dataan sekä tutustumaan alan toimijoihin sekä Mastercardin asiakkaisiin ja kumppaneihin. Kehitysohjelman kohderyhmänä ovat fintech-alan startup-yritykset, jotka työskentelevät sähköisen kaupankäynnin, maksamisen, tekoälyn, pankkien avoimien rajapintojen, tietoturvan (esimerkiksi biometriikan), lohkoketjujen ja niihin liittyvien alueiden parissa. Lighthouse-kehitysohjelma järjestetään tänä syksynä kolmannen kerran. Ohjelma sisältää koko päivän kestäviä työpajoja sekä neuvontaa niiden välisenä aikana. Lisätietoja: www www.mclighthouse.com

Lisätietoja:

Annika Kristersson

Viestintäjohtaja, Pohjoismaat ja Baltia, Mastercard

Puh. +46 703 17 35 45

annika.kristersson@mastercard.com

NFT Ventures

NFT Ventures www.nftventures.com on pohjoismainen sijoittaja. Keskitymme fintech-alaan ja muihin segmentteihin, joissa fintech on osa tai helpottaa tuotetarjontaa, kuten Proptech, Insurtech, verkkokauppa ja Regtech. Meidän Tukholman ja Helsingin sijoitustiimimme hoitavat tällä hetkellä yli 40 kohdeyritystä pohjoismaisilla markkinoilla ja Isossa-Britanniassa. Asiantuntevan neuvonnan ja taloudellisen tuen kautta pyrimme kehittymään suosituimmaksi vaihtoehdoksi kasvukumppania etsiville startup-yrityksille.