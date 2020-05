Suomalainen innovaatio La Toilette™ helpottaa kissanomistajien ja alan yritysten arkea

Keravalaisyritys PetHolic.Net on toiminut korkealaatuisten lemmikkien ravitsemustuotteiden ja tarvikkeiden maahantuojana jo vuodesta 2006 lähtien – asiakkainaan kuluttajat, erikoisliikkeet ja eläinlääkärit. Vuosien kokemuksen myötä he tunnistivat kotitalouksien, kissahoitoloiden ja eläinlääkärien arjessa selkeän haasteen: tarve helppokäyttöiselle ja hygieeniselle kissan wc:lle. Tuotekehityksen ja yritykselle myönnetyn innovaatiotuen tuloksena syntyikin La Toilette™ – käyttövalmis ja 100 % biohajoava kissan wc, joka sisältää ympäristöystävälliset kuivikkeet.

Helppo ja hygieeninen kissan wc on heti käyttövalmis – eikä vaadi pesua

Kissan wc:n pesu ei useinkaan ole kissanomistajille mieluinen rutiini ja eläinalan yrityksissä – joissa korkea hygieniataso on välttämätön – pesuun ja desinfiointiin kuluu runsaasti ajallisia resursseja. Projektin käynnistänyt Sari Nikkanen halusi ratkaista tämän ongelman tarjoamalla asiakkaille helppokäyttöisen ja hygieenisen vaihtoehdon, joka ei vaadi pesu -ja desinfiointiaineita, vettä tai aikaa.

La Toilette™ valmistetaan napakasta materiaalista ja toimitetaan asiakkaalle kokoon taitettuna. Tuote on kevyt ja siten helppo kuljettaa, säilyttää ja ottaa mukaan esimerkiksi autoon, lomamatkalle tai kissaharrastuksiin. Käyttöönoton yhteydessä seinät on kehitetyn mekanismin ansiosta helppo nostaa pystyyn ja tuotteen sisällä valmiina olevien kuivikkeiden ansiosta wc on heti valmis käyttöön.

Tuotteen käytön helppous arjessa haluttiin viedä vielä tätäkin pidemmälle. Tuotteeseen valikoitiin biohajoava ja sertifioidusta puusta valmistettu paakkuuntuva kuivike, joka perinteisen kissanhiekan tapaan sitoo tehokkaasti nesteitä ja hajuja, mutta on tarvittaessa mahdollista huuhtoa pieninä määrinä alas wc:n kautta. Käytössä La Toilette™ kestää jopa kuukauden. Tämän jälkeen sen voi kuivikkeineen kompostoida, polttaa tai hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, jolloin se muuttuu energiaksi – ollen ympäristöystävällinen vaihtoehto palamattomaksi jätteeksi luettavalle tavalliselle kissanhiekalle.

Suomalaisen työn puolesta – ilmastoa kunnioittaen

Tuote valmistetaan ja kootaan Suomessa. PetHolic.Net haluaakin toiminnallaan tukea suomalaista työtä ja minimoida ilmastovaikutukset hankkimalla materiaalit vastuullisesti ja mahdollisimman läheltä.

”La Toilette™ on tavaramerkki, jolle on myönnetty EU:n mallisuoja. Uskomme, että tarjotessaan helpon ja aikaa säästävän ratkaisun kuluttajille ja yrityksille tyypilliseen ongelmaan, on tuotteelle selkeä tarve kiireisten tai ikääntyneiden kissanomistajien arjessa sekä toimialan korkean hygieniatason yrityksissä”, hankkeen vetäjänä toimiva Nikkanen summaa.

La Toilette™ on saatavilla PetHolic.Net -verkkokaupasta ja jälleenmyyjiltä. PetHolic.Net hakee tuotteelle myös uusia jälleenmyyjiä sekä Suomessa että kansainvälisesti.