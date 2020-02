Suomalainen innovaatio mullistaa hirsirakentamisen – Talo nousee yli metrin korkuisella ja painumattomalla JÄTTIHIRSI™-rakenteella jo kolmella päällekkäisellä hirsikerralla

Pyhäntä, 13.2.2020 - Hirsirakentamisen edelläkävijä, kotimainen Salvos Finland Oy ja ainutlaatuisen hirsi-innovaation kehittäjä Pellopuu Oy tuovat yhdessä markkinoille JÄTTIHIRSI™-uutuustuotteen. Tuotteen avaintekijänä on ainutlaatuinen rakenne, jolle on haettu patenttia. Rakenteessa käytetään keskilamellina erikoiskuivattua liimapalkkia. Tämän, sekä erikoisprofiilin ja -kuivauksen, ansiosta JÄTTIHIRSI™ on markkinoiden painumattomin hirsiratkaisu.

Kasaaminen on nopeaa. "Tämä on ensimmäinen hirsitalon pystytys minulle. En olisi uskonut, että hirsirakentaminen voi olla näin helppoa", kertoo asentaja Henrik Saarni

Perinteisesti hirsirakennuksiin on laskettu jo suunnitteluvaiheessa painumavara, joka on jätetty rakennuksen painumattomien osien, kuten ovien, ikkunoiden ja muiden rakennusosien yläpuolelle. Painumavaran vuoksi hirttä on ollut vaikeaa yhdistää painumattomiin rakennusmateriaaleihin, kuten kiveen, lasiin tai betoniin. Samasta syystä on tarvittu leveitä ikkunoiden ja ovien peitelistoja, joita nykyaikaisessa arkkitehtuurissa ja kaupunkirakentamisessa ei haluta tai voida usein käyttää. Painumattoman hirren kanssa tällaisia ei tarvita. Rakenteen painumattomuus tekee mahdolliseksi modernit, urbaaniin rakentamiseen soveltuvat arkkitehtoniset ratkaisut hirsirakentamisessa, kuten hirren yhdistämisen muihin materiaaleihin, mm. kiveen, lasiin ja betoniin, sekä pelkistetyt ja linjakkaat ikkunat ilman peitelistoja. Koska rakenne ei painu, myös talon nurkat voidaan tehdä tarkkarajaisiksi ja teräviksi ilman peitelistoja tai perinteisiä ristikkäisiä hirsinurkkia. ”Nyt olemme valmiit mullistamaan niin kansainväliset kuin kotimaankin markkinat uutuushirrellä, joka soveltuu niin omakoti- kuin julkisrakentamiseenkin. Olemme tätä silmällä pitäen investoineet Pellopuun kanssa yhteensä yli 10 miljoonaa euroa”, kertoo Salvoksen toimitusjohtaja Joni Koskelo. ”Puurakentaminen on valtavassa nosteessa mm. ekologisuutensa ja hyvien sisäilmaominaisuuksiensa ansiosta. Suomessa tunnetaan hyvin hirsirakennusten asumismukavuus, kuten lämmön ja kosteuden tasauskyky. Puu pitää olla oikealta korkeudelta kerättyä, jotta se kestää suuret lämpötila- ja kosteusvaihtelut”, jatkaa Koskelo. ”Hirsimateriaalin hyödyntämiseen on nyt herätty myös suurkohteiden, kuten koulujen, hoivakotien ja hotellien rakentamisessa. Nopeasti nouseva JÄTTIHIRSI™ tarjoaa näihin täydellisen ratkaisun. Korkeimmalla 1080 millimetrin hirsielementillä rakentaa yksikerroksisen omakotitalon jo kolmella hirsikerralla. Perinteisellä 260 mm korkealla hirsiprofiililla reilun kolmen metrin korkeudessa hirsikertoja olisi jo 12. Hirsi-innovaatiomme tarkoittaa siis neljä kertaa vähemmän nostoja, saumoja ja työaikaa”, kertoo Pellopuun toimitusjohtaja Mikko Mannila. ”Uusiutuvana luonnonvarana puu on resurssitehokas sekä ihmis- ja luontoystävällinen rakennusmateriaali. Vastuullisesti hoidetut talousmetsät toimivat hiilinieluina ja hiili säilyy puurakenteessa sitoutuneena myös kaatamisen jälkeen”, Joni Koskelo muistuttaa. ”Pellopuun käyttämä puu tulee pohjoismaisista talousmetsistä ja on ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti tuotettua, mistä osoituksena tuotteissamme on PEFC-merkintä”,kertoo Mikko Mannila. JÄTTIHIRSI™-rakenteiden projekti- sekä kuluttajamyynnistä vastaa Salvos Finland Oy ja niiden valmistuksesta Pellopuu Oy. Painumaton JÄTTIHIRSI™ on merkittävästi korkeampi kuin perinteinen hirsi: leveydeltään 150, 200, 250 tai 300 millimetriä ja korkeudeltaan 360, 720 tai 1080 millimetriä. Koska hirsi on korkeampaa, myös rakennukseen tulee merkittävästi vähemmän hirsikertoja. Lue lisää JÄTTIHIRSI™-rakenteesta: painumatonhirsi.fi.

Kuvat Kasaaminen on nopeaa. "Tämä on ensimmäinen hirsitalon pystytys minulle. En olisi uskonut, että hirsirakentaminen voi olla näin helppoa", kertoo asentaja Henrik Saarni Lataa Asiakkaalle valmistuvan JÄTTIHIRSI(tm) -kohteen havainnekuva. Asiakkaalle valmistuva moderni hirsitalo, johon ei tule ikkuna- ja ovenpielilistoja. Lataa Hirsikehikko lähes valmis. Asiakkaalle valmistuva moderni hirsitalo, johon ei tule ikkuna- ja ovenpielilistoja. Koska rakenne ei painu, ikkunat on mahdollista toteuttaa pelkistettyinä ja linjakkaina ilman peitelistoja. Lataa

