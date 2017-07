Suomalainen innovaatio tekee televisiot tarpeettomiksi Attendon hoivakodeissa

17.7.2017 09:28 | Attendo

Attendo tuo suomalaisen Yetitablet-innovaation ikääntyneiden hoivakoteihin eri puolilla Suomea. Yetitablet on startup-yritys Kuori Oy:n kehittämä huipputehokas taulu-tv:n kokoinen Android-tabletti. Attendolle saapuvat tabletit ovat 65-tuumaisia, joten Yetitablet korvaa tv:n hoivakodeissa ja tuo lisäksi monia lisätoimintoja ikääntyneiden käyttöön. Alkuvaiheessa Attendo pilotoi Yetitabletteja 10:ssa hoivakodissa Espoossa, Vantaalla, Lohjalla, Heinolassa, Ylöjärvellä, Kouvolassa, Kuopiossa, Mäntyharjulla, Porissa ja Kemiönsaaressa. Jatkohankinnoista päätetään saatujen kokemusten myötä.



Lohjalaisessa hoivakodissa Yeti avittaa äidin ja tyttären yhteydenpitoa Atlantin yli.

- En ois uskonut, että tämmöinenkin ihanuus tulee mulle eteen. Tämä on kuin ois kylässä, sanoo 76-vuotias Anni liikuttuneena, kun näkee yli vuoden tauon jälkeen tyttärensä ja vävyn jättitabletin kautta. Ensikeskustelu yetin välityksellä venähtää yli tuntiin ja samalla tulee kierrettyä virtuaalisesti tyttären kodin uusitussa keittiössä.



- Yrityskulttuurimme Attendossa on innostunut ja mietimme koko ajan, miten voimme tarjota mahdollisimman paljon mielekkäitä ja uusiakin kokemuksia ikääntyneiden arkeen hoivakodeissamme. Yetitabletin kautta esimerkiksi yhteydenpito kaukana asuviin sukulaisiin on helppoa, sanoo aluejohtaja Simo Saaranen.



Ennen Yetitablettia Attendo on kierrättänyt hoivakodeissa ympäri Suomen hankkimaansa hoivarobotti Lydiaa, joka edelleen ilahduttaa ja jumppauttaa niin ikääntyneitä kuin mielenterveyskuntoutujiakin.



- Yetitabletin kehitysvaiheessa emme edes arvanneet, miten monipuolinen työkalu se on. Oivallettuamme, että suuri koko ja tabletin käytön helppous ovat suuria etuja myös hoivapuolella, aloimme testata laitetta ja sisältökonsepteja ikäihmisten ja palvelutalojen kanssa. Olemme iloisia siitä, miten innokkaasti ja ennakkoluulottomasti Attendo on lähtenyt kokeilemaan innovaatiotamme. Yetitablet monipuolisuudessaan sopii niin yritysten kokoushuoneisiin kuin tavallisten kuluttajien olohuoneisiinkin. Tavoitteenamme on merkittävä kansainvälinen kasvu, kertoo Kuori Oy:n toimitusjohtaja Maria Jokelainen.



Attendon hoivakodeissa tullaan katsomaan tv-ohjelmia liikuteltavan Yetitabletin huippulaadukkaalta 4K-näytöltä. Sisäänrakennettu Android-järjestelmä tuo internetissä olevan materiaalin helposti ruudulle ilman erillisiä tietokonekytkentöjä. On demand -viihde, kuten YLE Areenan Elävän Arkiston, MTV:n Katsomon ja Nelosen Ruudun sisällöt sekä monet muut ohjelmat ovat katsottavissa hoivakodin aikatauluihin parhaiten sopivalla hetkellä.

Sama tabletti kosketusnäyttöineen tuo myös monenlaiset sovellukset, kuten muisti- ja muut pelit sekä piirustus- ja musiikkisovellukset suuressa koossa ikäihmisten käyttöön. Iso koko tekee vaikkapa tietovisasta tai ristikon ratkomisesta yhteisöllistä. Yetitabletit toimitetaan hoivakoteihin elokuun alkupuolella.