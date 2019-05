Suomalainen jättitabletti avasi oven USA:n hoivamarkkinalle

Suomalainen startup-yritys Kuori Oy pääsi esittelemään kehittämäänsä jättimäistä Android-tablettia Connecticutin osavaltion kehitysvammapalveluista vastaavan viraston päättäjille keväällä ja vastaanotto oli innostunut. Pilotin jälkeen laitteita tilattiin välittömästi kuntoutus- ja koulutuskäyttöön.

Kotimaassaan taulu-tv:n kokoinen Yetitablet on jo ehtinyt kuntouttaa ja aktivoida monia asiakkaita niin vammaisten päiväaikaisessa toiminnassa kuin ikäihmisten hoivakodeissakin. Olemassa olevien Android-sovellusten määrä on valtava, mikä tekee laitteesta todella monipuolisen. Yetitabletin jättimäinen koko vähentää motorisia haasteita laitteen käytössä, ja mikä parasta, tämä digitaalinen laite lisää sosiaalisuutta ja yhdessä tekemistä.

”Yetitablet on todella korkealaatuinen apuväline,” kertoo innostunut Amy M. Blazawski, Director of Self Determination. ”Se sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin kuten päivittäisten toimintojen kuvalliseen harjoitteluun päiväyksiköissä tai työntekijöiden koulutukseen. Odotan toiveikkaana tulevaa yhteistyötä osana virastomme 5-vuotisohjelmaa, minkä puitteissa Yetitablet tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tuottaa terapiaa ja koulutusta ihmisille, joita palvelemme.”

“On todella upeaa aloittaa yhteistyö ja päästä mukaan tuomaan uudenlaista ratkaisua moneen haasteeseen. Tämä yhteistyö avaa huikean mahdollisuuden laajentaa toimintaamme muihin osavaltioihin, joiden edustajia tapasimme myös esittelyjen puitteissa. Tavoitteena on tietenkin valloittaa koko Pohjois-Amerikan hoivamarkkina. Olemme ylpeitä tuotteestamme, joka tuo iloa ja onnistumisia ihmisille yhä useammassa maassa.” Kuorin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Maria Jokelainen sanoo.

Vuonna 2015 perustetun Kuori Oy:n jättikokoinen Android-tabletti on alle puolessa vuodessa löytänyt tiensä jo 12 maahan. Yrityksellä on tällä hetkellä käynnissä ensimmäinen rahoituskierros ulkomaan kasvun tukemiseksi. Liikevaihto ylitti viime vuonna 1,2 miljoonaa euroa, tänä vuonna yritys tavoittelee 5 miljoonan myyntiä uusien asiakkuuksien ja kansainvälisen liiketoiminnan vauhdittamana.

Maria Jokelainen, toimitusjohtaja, KUORI Oy p. 040 569 1397 maria.jokelainen@yetitablet.com

Kuori Oy:n perustajat Maria ja Jarkko ovat kolmen autismin kirjon lapsen vanhempia, jotka kamppailivat vuosia auttaakseen lapsiaan ymmärtämään ja kommunikoimaan ympäröivän maailman kanssa. Kosketusnäyttöjen parissa työskennellyt Jarkko alkoi kehittää jättimäistä tablettia ja pariskunta huomasi nopeasti, kuinka suuren tabletin kanssa toimiessaan heidän lastensa kyky oppia, keskittyä ja kommunikoida parani.

Hoivakodeissa Yetitablet auttaa ikäihmisiä ja toimintarajoitteisia, joilla aikaisemmin ei ollut internetin käyttömahdollisuutta. Rakennusyrityksille siitä on tullut tehokas kommunikoinnin, yhteistyön ja ylimääräisen työn vähentämisen väline. Yrityksille se on tarjonnut toimivamman tavan järjestää kokouksia ja kommunikoida asiakkaiden kanssa.

www.yetitablet.com

