Suomalainen Kasperi esitteli kestovaatemalliston

Ensimmäiset Kasperi Garments -kestovaatteet ovat Kasperin suunnittelema ja jyväskyläläisen Alpan valmistama maailman ensimmäinen alpakanvillainen Submariner -villapaita G.01 Vesikko sekä villakankaiset G.02 Korpi -metsäpaita ja G.03 Telakka -työtakki. Korpi-paita ja Telakka-takki valmistetaan asiakkaille Kasperi-reppujen tavoin tilauksesta.

”Suomessa käsin tehdyt laukkumme ovat saavuttaneet eräänlaisen kulttiaseman ja asiakkaamme ovat kyselleet samalla kestävällä periaatteella valmistettuja muita tuotteita. Kasperi Garments -malliston perustana on ajaton tyyli ja varma käytettävyys. Kaikki vaatteet on tehty kestämään paitsi aikaa, myös kulutusta. Alpan kanssa yhteistyössä tehty ikoninen Submariner-neule on lajissaan maailman ensimmäinen alpakanvillasta ommeltu. Kestävä, lämmittävä ja ylellisen pehmeä alpakan villa on yksi upeimpia luonnonkuituja ja tässä neuleessa se nousee oikeuksiinsa. Villakankaiset metsäpaita ja työtakki ovat myös tehty laatutietoisen kuluttajan luottovaatteiksi. Niiden on tarkoitus kestää vuosikymmeniä”, kertoo Kasperin perustaja Janne Suhonen.

Kasperin suunnitteluperiaatteet nojaavat perinteiseen pohjoismaiseen funktionalismiin: kaikki tuotteet suunnitellaan toimiviksi, kestäviksi ja korjattaviksi, jotta niitä käytettäisiin pitkään, jopa sukupolvelta toiselle. Sama periaate oli itsestäänselvyys aikana ennen teollista massatuotantoa. Suomessakin 1900-luvun puoliväliin vallinneessa omavaraisuuteen perustuneessa kulttuurissa kaikkia hankintoja ohjasi hyödyllisyys ja kestävyys. Hankinnat olivat aina sijoituksia, joille tuli saada vastinetta ja käyttöhyötyä. Siksi niistä, kuten Kasperin tuotteista nykyään, oli tärkeää pitää hyvää huolta hoitaen, käyttäen, korjaten ja paikaten.

”Kasperi sai aikoinaan alkunsa henkilökohtaisesta tarpeesta, sillä kehitin ja ompelin itselleni toimivan ja kestävän pyöräilylaukun. Olemme siitä lähtien taistelleet kertakäyttöisyyttä vastaan suunnitellen ja valmistaen tuotteemme käytettäviksi, kestäviksi ja korjattaviksi. Valmistamme useimmat tuotteemme tilauksesta, mikä on kiitollista myös ympäristön kannalta. Ostos meiltä on näin aina harkittu ja asiakas osaa myös arvostaa tuotettaan”, jatkaa Janne Suhonen.

Kasperi Garments G.01 Vesikko on hyvin istuva ylellinen villapaita. Kasperin ja Alpan yhteistyönä syntynyt tyylikäs alpakanvillainen submariner on ilmava: sen jämäkkä neulos hengittää ulkokerroksena ja paidan eristävyys korostuu välikerroksena. Submariner-neulemalli on brittiläinen ikoni, jonka juuret johtavat 1900-luvun alun laivastopukeutumiseen. Paksun ja mukavan korkeakauluksisen neuleen tehtävänä oli suojata merimiehiä kylmissä myrskyissä ja alpakanvillaisena se tekee sen nyt paremmin kuin koskaan aiemmin. Unisex-malli, koot S-XL. Hinta 285 euroa.

Kasperi Garments G.02 Korpi villakangaspaita syntyi Suomen kansallispuistojen innoittamana. Paidan esikuvana ovat perinteiset metsä- ja kenttäpaidat, jotka ovat aktiivisen luontoihmisen monikäyttöisempiä vaatekappaleita. Yksityiskohtia viilaamalla syntyi G.02 Korpi, joka toimii sekä väli- että päälikerroksena ja jonka vahattavat hartia ja kyynärpää -vahvikkeet parantavat paidan kulutuskestävyyttä. Unisex-malli, koot S-XL. Hinta 275 euroa, sis. varausmaksun 60 euroa.

Kasperi Garments G.03 Telakka on villakankainen työtakki, jonka innoittajana on telakalla vietetyt purjeveneiden keväthuoltopäivät. Helsingissä ommeltu, pohjolan vaihteleviin sääolosuhteisiin suunniteltu villakankainen G.02 Telakka on varustettu suurella vahattavalla tuulipaneelilla ja pystyyn nostettavalla tuulikauluksella. Malli ammentaa klassisesta ranskalaisesta “bleu de travail” -työtakista joka on suurine avoimine taskuineen oiva vaate puutöitä, tai esimerkiksi veneen keväthuoltoa tehdessä. Unisex-malli, koot S-XL. Hinta 295 euroa, sis. varausmaksun 60 euroa.

Kasperi Products Oy on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen, läpi elämän kestäviä reppuja, laukkuja ja nyt myös kestovaatteita valmistava yritys. Kasperin missio on muuttaa kulutusasenteita valmistamalla korjattavia tuotteita, jotka paranevat ajan myötä. Kasperi ottaa kantaa todellisen laadun, eli käytettävyyden, kestävyyden, korjattavuuden ja elämän puolesta.