Suomalainen kasvuyritys ja oppimisen edelläkävijä Studeo on myynyt enemmistöosuutensa saksalaiselle Klett Groupille

Studeo Oy

Studeo on sähköisten oppimateriaalien kustantaja, joka luo yhdessä oppikirjailijoiden kanssa alakoulun, yläkoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisia oppimateriaaleja. Suunnittelemme oppimateriaaleja, joissa pedagogisuus, laadukkaat sisällöt ja teknologian hyödyt yhdistyvät. Studeossa työskentelee 20 työntekijää ja sisällöntuotannosta vastaa noin 240 oppikirjailijaa. Studeon oppimateriaaleja käyttää tällä hetkellä yli 5 000 opettajaa ja yli 100 000 oppilasta ja opiskelijaa. Studeon oppimateriaalit ovat käytössä jo kaikissa Suomen lukioissa.

About the Klett Group

The Klett Group is one of Europe’s leading educational companies and is represented internationally in 19 countries. The Group’s portfolio includes traditional and state-of-the-art educational media for day-to-day use in schools as well as lesson planning materials, specialist literature, and the classics. In addition, the Klett Group operates many educational institutions, ranging from day-care centres to schools, right through to distance-learning schools, and universities for distance-learning and on-site-learning.