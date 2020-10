Suomalainen kiertotalousyhtiö Ductor sai 28 miljoonan euron rahoituskierroksen päätökseen, Casper von Koskull hallitukseen

Tiedote 2020-10-07. Ductor Oy on saanut mittavan rahoituskierroksen päätökseen ja kerännyt n. 28 miljoonan euron sijoitukset. Yhtiö aikoo kehittää seuraavan kolmen vuoden aikana yli 200 uutta biokaasu- ja luomulannoitelaitosta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suurin yksittäinen sijoitus tuli BW Groupilta, joka on yksi maailman johtavista meriliikenneyhtiöistä.

Ductorin teknologian avulla voidaan rakentaa biokaasulaitoksia, jotka hyödyntävät maatalous- tai kalajätettä ja jotka tuottavat biokaasua tai luonnonmukaista, laajamuotoiseen käyttöön soveltuvaa lannoitetta. Tällä kiertotalousmallilla vähennetään merkittävästi sekä energiantuotannon että maatalouden kasvihuonekaasu-päästöjä. Uudet laitokset ovat selkeä askel kohti EU:n Green Deal -ohjelman tavoitteita, joissa pyrkimyksenä on muuttaa ilmasto- ja ympäristöhaasteet mahdollisuuksiksi.

Uusia laitosprojekteja on käynnistetty mm. Saksassa, Puolassa, Ranskassa, Espanjassa, Norjassa ja USA:ssa.Täydessä toiminnassa uudet laitokset tulevat olemaan muutaman vuoden kuluessa.

"Yritysten omistajina meidän on pyrittävä kaikin keinoin torjumaan ilmastonmuutosta. Ductorin tavoitteena on käyttää kiertotaloutta aseena tässä taistelussa. BW Groupin investointi auttaa meitä nopeuttamaan toimintaamme ja saamaan mittavan määrän uusia projekteja ripeästi liikkeelle", Ductorin perustaja ja toimitusjohtaja Ari Mokko kertoo.

BW Groupista tulee merkittävä omistaja Ductoriin ja samalla strateginen kumppani.

"BW Group on valmistautunut energia-alan muutokseen jo jonkin aikaa investoimalla yrityksiin jotka kehittävät uusia ratkaisuja mm. akkuihin, uusiutuviin energialähteisiin ja vedenkäsittelyyn; uusiin teknologioihin, joilla pystytään vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Ductorilla on ainutlaatuinen ratkaisu, joka tuottaa kahta merkittävää, jätteestä saatavaa tuotetta: biokaasua ja orgaanisia lannoitteita. Olemme iloisia voidessamme tehdä jatkossa yhteistyötä Ductorin innovatiivisen perustajan Ari Mokon, hänen tiiminsä ja heidän nykyisten sijoittajiensa kanssa auttaaksemme Ductoria kasvamaan ja ratkaisemaan globaaleja ympäristö-, energia-, maatalous- ja ruokahaasteita", kommentoi BW:n johtaja ja Ductorin uusi hallituksen jäsen Andreas Beroutsos.

Andreas Beroutsosin lisäksi Casper von Koskull on nimitetty Ductorin hallitukseen. Von Koskull on suomalainen yritysjohtaja ja mm. Nordean ex-konsernijohtaja.

Viime vuoden aikana Ductor avasi ensimmäisen toimivan luomulannoite- ja biokaasulaitoksen Meksikossa ja sopi kolmen uuden laitoksen rakentamisesta Puolaan. Yhtiöllä on tällä hetkellä kehitteillä n. 75 uutta projektia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kiirellinen tarve rakentaa kestävämpää maataloutta

Uudet teknologiat, tutkimus ja innovaatiot mahdollistavat nyt nopemman siirtymisen kestävämpään ja vastuullisempaan maatalouteen, joka sekä hidastaa ilmastonmuutosta että tarjoaa mahdollisuuden kestävämpään taloudellisen kasvuun mm. maanviljelijöille. Ductorin fermentointiteknologian avulla maatalouden jätteet, kuten kananlanta, muunnetaan tehokkaaksi orgaaniseksi lannoitteeksi viljelykäyttöön ja fossiilisia polttoaineita korvaavaksi biokaasuksi. Terveellisempi maaperä ja uusiutuva viljely myötävaikuttavat myös puhtaampiin vesistöihin.

"Ductor on sitoutunut edistämään keinoja, joilla lisätään maatalouden biologista monimuotoisuutta, rikastetaan maaperää, parannetaan vesistöjen tilaa ja parannetaan kiertotalouden tehokkuutta. Meidän on pyrittävä sitomaan enemmän hiiltä maaperään ja maanpäälliseen biomassaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tehtävämme on käytännössä auttaa luontoa tekemään työnsä tehokkaammin muuttamalla orgaaninen jäte hiilinegatiivisiksi lannoitteiksi ja uusiutuvaksi energiaksi", Mokko sanoo.