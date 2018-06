Suomalainen Kirjakauppa Oy on ostanut Jamera Oy:n

Suomalainen Kirjakauppa Oy on ostanut Jamera Oy:n koko osakekannan 1.6.2018 voimaan tulleella kaupalla. Kaupan kohteena on koko Jameran liiketoiminta mukaan lukien myymälät Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa sekä Jamera-verkkokauppa.Suomalainen Kirjakauppa on osa Otava-konsernia.

Jamera jatkaa liiketoimintaansa itsenäisenä yksikkönä eikä kaupalla ole henkilöstövaikutuksia. Suomalainen Kirjakauppa haluaa omistajana tuoda uusia mahdollisuuksia Jameran liiketoiminnan kehittämiseen. Jamera Oy:n toimitusjohtajana aloittaa 1.6.2018 Hanna Haukkapää. Hän on työskennellyt aikaisemmin kirjankustannusalalla Oy Finn Lectura Ab:n toimitusjohtajana sekä varainhankinnan tehtävissä Suomen UNICEFilla. Jamera Oy:n edelliset omistajat Anne Maaninka, Janne Maaninka ja Tuomas Lappalainen jatkavat toistaiseksi Jamera Oy:ssä neuvonantajina.

