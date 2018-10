Suomalainen Kirjakauppa valitsee Vuoden kirjan – kirjavuoden kärkiteokset ovat tässä

Suomalainen Kirjakauppa: Suomen paras retail -konsepti 2018 11.10.2018 10:42 | Tiedote

Suomalainen Kirjakauppa on voittanut Suomen parhaan ketjukonseptin palkinnon vuoden 2018 NCSC Awards -palkintogaalassa. Arviossa otettiin huomioon sekä myymälöiden toimivuus ja brändi, asiakaspalvelukonsepti sekä jatkuva myymäläkonseptin kehittäminen. NCSC:n tuomaristo huomioi perusteluissaan Suomalaisen Kirjakaupan kykyä kasvattaa ja uudistaa myymäläketjua digitalisaation ja verkkokaupan mullistamalla toimialalla: “Ketju on panostanut asiakaspalveluun ja onnistunut jalkauttamaan sen henkilökunnalleen erinomaisesti. Asiointikokemus ketjun liikkeissä on erittäin positiivinen. Ketju on aktiivisesti kehittänyt uusia, poikkeavia konsepteja, joista hakenut kokemuksia pilottihankkeissa. Uudistuspaineissa ketju ei kuitenkaan ole sortunut liialliseen ja turhaan rönsyilyyn vaan pysynyt uskollisena tuotteelle, jonka ympärille ketju on kehitetty. Ketju on onnistuneesti ja ansiokkaasti uudistunut verkkokaupan kasvaessa ja digitalisaation kehittyessä ja kyennyt kasvamaan, vaikka toimii alalla, joka