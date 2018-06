Suomalainen Mediacone-taustamusiikkipalvelu Axis Communicationsin partneriksi - Asiakastiloihin tarvitaan keskiarvoratkaisujen sijaan kohdennettua ja brändin mukaista äänisisältöä

Taustamusiikilla ja äänimainonnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi asiakastilassa tapahtuvaan myyntiin. Siitäkin huolimatta iso osa yrityksistä perustaa edelleen äänisisältöjensä suunnittelun keskiarvoratkaisuihin: taustamusiikki valitaan valmiista soittolistoista ja äänimainonnassa tarjoillaan kaikille kaikkea.

Suomalaisen taustamusiikkipalvelu Mediaconen ja ruotsalaisen Axis Communicationsin yhteistyön ansiosta asiakastilojen viihtyvyyteen ja myyntiin voidaan panostaa nyt aiempaa kohdennetummin. Mediacone ja Axis tuovat yhteen brändin mukaisen sisällön ja kohdennetun sisällönjakelun: Mediacone-taustamusiikkipalvelu perustuu brändin mukaan räätälöitävään musiikkityyliin sekä älyteknologiaan. Axis Network Audio System -äänentoistojärjestelmä puolestaan mahdollistaa musiikin ja mainonnan kohdentamisen vaivattomasti esimerkiksi osastoittain.

”Miksi mainostaa koko myymälässä jauhelihaa, kun kosmetiikkaosastolla voitaisiin mainostaa juuri kyseisen osaston tuotteita? Aixisin kaiuttimia on helppo ohjata ja ryhmitellä suoraan selaimesta ja ne mahdollistavat erilaisten äänisisältöjen jakamisen huomattavasti aiempaa helpommin”, kertoo Mediaconen asiakkuus- ja markkinointijohtaja Sanna Suonpää.

Yhdenmukainen äänimaailma koko ketjuun

Axis-Mediacone-yhteistyö tuo ketjuyrityksille niille välttämätöntä yhdenmukaisuutta.

”Axisin Network-audiojärjestelmä on korkealaatuinen äänentoistojärjestelmä, joka mahdollistaa vaikka koko ketjun äänentoiston ja sisältöjen ohjaamisen yhdenmukaisesti ja räätälöidysti, brändiä ja asiakaskokemusta kunnioittaen”, täydentää Axis Communicationsin kehitysjohtaja Håkan Hansson.

Axis Communications on ruotsalainen, Tukholman pörssissä noteerattu yritys, joka on tunnettu erityisesti turvapuolen teknologiaratkaisuistaan. Mediacone on suomalainen asiakastilamarkkinoinnin kokonaisratkaisu. Sen palveluihin kuuluvat brändin mukaisen taustamusiikin lisäksi äänentoisto- ja diginäyttöratkaisut sekä äänimainonta ja videotuotannot. Mediacone-palvelua tuottaa Pinesker Media Company. Mediacone-taustamusiikkipalvelua käyttävät mm. S-ryhmä, Picnic- ja Hilton-ketjut ja Keops Optiikka.