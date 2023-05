Suomalainen metaversumiosaaja Burst tähtää Super Bowliin – yhteistyöhön yhdysvaltalaisen jättiagentuurin kanssa

Metaversumimaailmoja rakentava suomalainen kasvuyritys Burst on solminut yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisagentuuri Endeavor Groupin kanssa. Yhteistyö lisää Burstin kansainvälistä toimintaa merkittävästi ja mahdollisesti myös moninkertaistaa yhtiön kasvun, sillä Endeavor Group on maailman johtava agentuuri viihteen, urheilun ja muodin saralla. Agentuuri edustaa maailman tunnetuimpia artisteja aina Michael Jacksonista Bruno Marsiin ja Pharrell Williamsista Rihannaan. Lisäksi yhtiö omistaa oikeudet maailman suurimpiin tapahtumiin ja brändeihin mukaan lukien Super Bowl, NHL, NFL ja Stanley Cup.

“Burstin luovan alan huippunimistä koostuvan tiimin erityisosaaminen keskittyy fotorealististen fanikokemusten toteuttamiseen, ja tavoitteemme on olla globaalin viihdealan johtava web3-toimija. Endeavor Groupin yhteistyön myötä meillä on mahdollisuus päästä toteuttamaan virtuaalisia fanikokemuksia maailman suurimmille tähdille ja tapahtumille Burstin omalla metaversumialustalla – ehkä seuraavassa Super Bowlissa koetaan suomalaisyhtiön kehittämä metaversumi”, Burstin toimitusjohtaja, musiikki- ja finanssialalla pitkään toiminut Mikael Meklin kertoo.

Endeavor Group pääsee yhteistyön käynnistyttyä hyödyntämään Burstin ainutlaatuista osaamista ja tarjoamaan artistien ja tapahtumien faneille täysin uudenlaisia kokemuksia sekä mahdollisuuden reaaliaikaisen kanssakäymiseen heidän idoliensa kanssa. Jättiagentuurin lisäksi monet muut yritykset ja toimijat ympäri maailmaa ovat noteeranneet virtuaalitodellisuuksien tarjoamat uudenlaiset mahdollisuudet, ja metaversumimarkkinan on ennakoitu kasvavan jopa 13 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä (Deloitte & Citibank).

JVG:n virtuaalikonsertista maailmalle

Burst tunnetaan parhaiten vappuna 2020 järjestetystä maailman ensimmäisestä metaversumikonsertista, jossa rap-duo JVG esiintyi virtuaalisesti mallinnetun Helsingin tuomiokirkon edustalla. Yhtiö oli silloin vielä osa virtuaalitodellisuusratkaisuihin erikoistunutta Zoania. Konsertti sai valtavasti näkyvyyttä Suomessa ja maailmalla, ja se herätti kiinnostusta myös kansainvälisten musiikkialan toimijoiden keskuudessa. Sen jälkeen Burst on toteuttanut metaversumielämyksiä useille huippuartisteille, kuten Rita Oralle, Nightwishille, Martin Garrixille sekä viimeisimpänä edesmenneelle The Notorious B.I.G.:lle. Maailmankuulun räppärin virtuaalimaailma rakennettiin yhdessä perikunnan kanssa, ja se oli myös alku Burstin ja Endeavor Groupin yhteistyölle.

Burst on tähän mennessä kerännyt sijoituksia yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Maailmanvalloituksessa yhtiötä ohjaa nimekäs Advisory Board, johon kuuluvat F1-legenda Mika Häkkinen, Warner Music Nordicsin varapuheenjohtaja Mark Fry sekä teknologia-alan pioneeri, Verge Motorcyclesin teknologiajohtaja Marko Lehtimäki.





Burst on metaversumimaailmoihin ja -elämyksiin erikoistunut suomalainen kasvuyritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2022, kun Burst irtautui virtuaalitodellisuuksiin erikoistuneesta Zoanista. Burst rakentaa virtuaalista alustaa, jossa katsojat pystyvät olemaan reaaliaikaisesti vuorovaikutuksessa fanittamiensa artistien kanssa virtuaalisten avatar-hahmojen kautta.



Endeavor Group on maailmanlaajuinen urheilu- ja viihdealan yritys, joka edustaa kymmeniä tarinankertojia, brändejä ja tapahtumia. Endeavor Group on yhdistelmä alan johtavia toimijoita, ja siihen kuuluvat viihdetoimisto WME, urheiluun, muotiin, tapahtumiin ja mediaan keskittynyt IMG sekä yhdysvaltalainen vapaaottelujärjestö UFC. Endeavor-verkosto on erikoistunut artistien ja brändien edustamiseen, urheilutoimintaan ja -neuvontaan, tapahtumien hallinnointiin, mediatuotantoihin, elämykselliseen markkinointiin ja brändien lisensointiin.