Suomalainen ”mikrobigiljotiini” tappaa hoitotilojen virukset

Jaa

Korona-viruksen Covid-19 torjunta kaikin mahdollisin keinoin on koko maailmassa ensiarvoinen tehtävä. Valtiot omaksuvat vaihtoehtoisia toimintastrategioita, mutta kaikkialla pahin uhka on oman hoitojärjestelmän romahtaminen henkilökunnan infektoitumiseen hoitotiloissa. Myös WHO on ilmaissut huolensa henkilöstön suojaamisesta. Hoitotiloihin väistämättä kulkeutuvien tartuntakykyisten, tappavien virusten torjuntaa suoritetaan hygienialla, kemiallisella ja mekaanisella desinfioinnilla, suojavaattein ja hengityssuojaimin, joiden laatu vaihtelee. Kuitenkin uusimman tutkimustiedon mukaan Covid-19 voi matkustaa ilmassa olevien mikroaerosolien kantamana jopa huoneesta toiseen sekä päästä sairaalakäyttöön standardisoitujen N95/FFP3 suojainten läpi. Covid-19 koko on vain 0.125 mikronia ja näiden suojainten teho laskee heti kun partikkelikoko putoaa alle 0.3 mikronin.

Suomalainen Genano Oy on kehittänyt ja valmistaa Suomessa nanoluokan lääketieteellistä ilmanpuhdistusta sisätiloihin. Patentoitu Genano ® -teknologia perustuu edistyneeseen kylmäplasmatekniikkaan, joka tuhoaa tehokkaasti bakteerit ja virukset. Teknologia poistaa huoneilmasta pienimmätkin nanohiukkaset aina 3 nanometrin kokoon saakka eli hiukkaset, jotka ovat yli 40 kertaa pienempiä kuin koronaviruksen Covid-19 koko. Genano Oy:n kehittämä ratkaisu on suunniteltu hoitolaitosten kriittisille alueille. Huoneilma kiertää ilmanpuhdistimen läpi ja kaikki virukset ja bakteerit eliminoidaan sähköiskulla. Laite poistaa ilmasta myös kaasumaiset yhdisteet ja hajut eikä se tarvitse suodattimia, jotka voivat tukkeutuessaan menettää tehonsa. Genano Oy:n lääketieteellisenä asiantuntijana toimii molekyylibiologi Jari Louhelainen, joka ratkaisi DNA tutkimuksellaan englantilaisia yli 125 vuotta vaivanneen Viiltäjä-Jackin mysteerin. Tällä hetkellä hän toimii myös Covid-19 torjuntaprojektissa pääministerin Downing Street 10:n pyynnöstä. ”Toisin kuin perinteiset HEPA-pohjaiset menetelmät, Genanon teknologia poistaa todistetusti tehokkasti sisäilman virukset, kuten Covid-19, sekä lisäksi ns. opportunistiset patogeeniset bakteerit, jotka tyypillisesti voivat aiheuttaa keuhkokuumeen virusinfektion yhteydessä erityisesti iäkkäille henkilöille”, sanoo Louhelainen. Genanon lääketieteellinen ilmanpuhdistus on ollut ratkaisevassa roolissa epidemian tukahduttamisessa Kiinan Wuhanissa, jonne tilattiin 200 Genano Oy:n laitetta jo tammikuussa 2020 sairaalan eristystiloihin puhtaan ilmanlaadun takaamiseksi. Riippumatta siitä, mikä strategia on valittu pandemian voittamiseksi, ensiarvoista on, ettei hoito-organisaatio romahda oman henkilökunnan sairastumiseen. Päivittäisessä uutisoinnissa tämä hoitoketjun ensisijainen lenkki on jäänyt näyttävämpien, inhimillisesti koskettavien lukujen ja sairaustapausten varjoon. Presidentti Niinistö on varoittanut keskittymästä syyllisten etsimiseen ja kehottanut suomalaisia yhdistämään voimavaransa koronavirusepidemian haittojen minimoimiseen. Genano Oy:n lääketieteelliset medical class 1-rekisteröidyt ilmanpuhdistuslaitteet ovat suomalainen keksintö, jota valmistetaan Suomessa. Laitteet soveltuvat huonetiloihin ilman puhdistamiseen sekä laboratorioissa että hoitoprosessin joka vaiheessa suojaamaan tehokkaasti henkilöstöä sairastumiselta.

Yhteyshenkilöt

Linkit