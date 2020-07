Suomalainen Mobal auttaa yrityksiä erottautumaan ja pysymään kartalla

Googlen karttapohjalta ja hakukoneesta löytyvät ketju- ja kivijalkayritysten toimipisteiden yritysprofiilit ovat nousseet kuluttajien suosituimmaksi tiedonlähteeksi etsittäessä palveluita läheltä. Ilmaiset Google my business -sivut keräävät kuluttajilta jo enemmän näyttöjä, kävijöitä ja suoria kontakteja kuin yritysten perinteiset kotisivut tai sosiaalisen median kanavat. Helsinkiläinen Mobal on erityisesti Googlen yritysprofiilien kehittämiseen ja ylläpitoon erikoistunut asiantuntijayritys, joka auttaa niin pienyrittäjiä kuin suuria ketjujakin pysymään ja löytymään kartalta.

Hakupalvelu Googlen analytiikan mukaan kuluttajaa lähellä olevien hakujen teko on neljässä vuodessa kymmenkertaistunut. Yritykset, jotka päivittävät kartan ja hakupalvelun esittelyssä olevia tietojaan, saavat puolestaan seitsenkertaisen määrän huomiota uinuviin palveluihin verrattuna. Yksinkertaisia keinoja huomion herättämiseen ovat ajankohtaiset, tarjottavasta palvelusta kertovat valokuvat ja lyhyet päivitykset sekä yritysten perustiedot, kuten aukioloajat ja yrityksen puhelinnumero. Hakuprofiili toimii myös aktiivisena vuorovaikutuskanavana, joka kautta annetaan julkisia arvioita yritysten palvelusta.

”Yritysten tärkein kosketuspinta asiakkaisiin on muuttunut yllättävän nopeasti. Älypuhelimilla tehdyt haut ovat lisääntyneet valtavasti ja asiakkaat haluavat tarvitsemansa tiedon niin nopeasti kuin mahdollista. Kun kuluttajalla on kännykkä kädessään, hän hakee palveluita useimmiten heti ja läheltä. Siksi onkin tärkeää, että kivijalkayritykset pitävät tietonsa ajan tasalla ja lisäävät niihin laadukkaita ja ajankohtaisia kuvia sekä päivityksiä. Hotellihuoneita- ja ravintolapöytävarauksia on jo tehty suoraan kartalta, mutta saman kätevyyden voi ulottaa autohuoltoon, lääkärin vastaanotolle, parturiin, saunavuoroon ja mihin tahansa muuhun, jonka on aiemmin pystynyt yrityksen kotisivun kautta varaamaan”, kertoo Mobal Oy:n toimitusjohtaja Jakob Wikström ja korosta, että kartalla pysyminen on kilpailuetu: ”Oman hakuprofiilin rakentaminen on kustannustehokkain keino erottautua paikallisesta kilpailusta ja optimoitu profiili kerää seitsemän kertaa enemmän klikkauksia kuin kotisivu. Googlen analytiikka näyttää myös, että 82 % älypuhelimen käyttäjistä hakee paikallisia yrityksiä ja 88 % niin tehneistä soittaa tai käy myymälässä tai palveluntarjoajan luona seuraavan vuorokauden aikana*.”

Koti Suomessa, tähtäin kansainvälisillä kartoilla

Alkuvuodesta perustettu Mobal Oy on Suomen ensimmäinen puhtaasti paikallisen näkyvyyden tehostamiseen erikoistunut markkinointiyhtiö. Yrittäjät Jakob Wikström ja Alexander Silen saivat taustatuekseen ja yrityksensä aktiivisiksi hallituksen jäseniksi kansainvälisen mainostoimisto Mirumin perustajan Robin Baden sekä Nokia-puhelimia valmistavan HMD Globalin digitaalisen markkinoinnin johtajan Tim McDonaldin.

”Mobalin kanssa on hyvin pitkälle sama ajatus kuin mainostoimistoa aikoinaan perustaessamme, eli haluamme auttaa ja rohkaista asiakkaitamme kertomaan tarinansa kiinnostavasti. Mukaan tulee nyt löydettävyys ja menestyminen rooliaan jatkuvasti kasvattavalla konkreettisella kartalla. Kotimarkkinamme on Suomi, mutta palvelulla on vahva kansainvälinen potentiaali. Vastaavaa ei Euroopassa tietääkseni vielä ole muualla tarjolla”, kertoo Mobalin hallituksen jäsen ja perustajaosakas Robin Bade.

Robin Bade ja vahvan mobiilitaustan omaava Tim McDonald tuovat Mobalille kokemusta skaalautuvien palveluiden luomisesta ja menestyksekkäästä kansainvälistymisestä.

”On upeaa saada paitsi sijoittajiksi, myös aktiivisiksi sparraajiksemme Robin Baden ja Tim McDonaldin kaltaiset luovan markkinointiviestinnän ja mobiilien palveluiden konkarit. Pilotoimme Mobalia heidän kanssaan yli talven ja keväällä pääsimme aloittamaan palvelun myynnin. Kuluttajien aloittaessa kevään sulun jälkeen taas liikehdinnän, on palveluiden löydettävyys nyt tärkeämpää kuin koskaan. Ajantasainen yritysprofiili on myös omiaan kasvattamaan luottamusta palveluntarjoajaa kohtaan”, kertoo Alexander Silen.

Mobalin asiakashankinta on ollut vilkasta ja talvella perustettu yritys työllistää nyt 7 henkeä.

”Palvelemme tasavertaisesti asiakkaita suurista ketjuista pieniin yksittäisiin kivijalkatoimijoihin, sillä paikallinen näkyvyys on kaikille yhtä tärkeää. Asiakasreferensseinämme on jo autokauppakonserni, huoltoasemia, supermarketteja sekä yksittäisiä kellokauppoja, ravintoloita ja kahviloita, lääkäriasemia, kauneudenhoitopalveluita ja muita perinteisiä kivijalan toimijoita”, lisää Silen ja jatkaa: ”Kaikkia yhdistää tarve tulla löydetyksi ja päästä palvelemaan jo valmiiksi lähellä olevia asiakkaita. Löydettävyyden aktivointi konkretisoi vanhan think global, act local -kliseen.”

Mobal Oy on vuonna 2020 perustettu suomalainen markkinointialan startup-yhtiö, joka auttaa paikallisia yrityksiä löytymään ja menestymään Google-karttapalveluiden avulla.