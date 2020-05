Suomalainen musiikkialan innovaatioyritys haastaa perinteisen musiikkialan pelisäännöt ja rekrytoi 13 osaajaa kansainvälisiin tehtäviin

Family in Musicin tavoitteena on rakentaa maailman modernein digitaalinen palvelu uuden sukupolven artisteille.

Suomalainen musiikkialan kasvuyritys ​Family in Music​ haluaa haastaa innovoimallaan kansainvälisellä musiikkialan alustapalvelulla perinteisen levy-yhtiötoiminnan ja rekrytoi 13 uutta osaajaa. Family in Music yhdistää artistit ja musiikkialan ammattilaiset sekä tarjoaa näille työkalut musiikin jakelusta urakehityspalveluiden kautta rahoitukseen saakka. Missiona on nostaa artistit seuraavalle tasolle, kohti taiteellista ja taloudellista menestystä. Palvelu on suunnattu erityisesti ilman levy-yhtiötä toimiville itsenäisille artisteille ja musiikkialan ammattilaisille.



”Itsenäiset artistit ovat globaalisti musiikkiteollisuuden nopeimmin kasvava segmentti”



”Musiikkibisneksen murros on tällä hetkellä suuremmassa vauhdissa kuin koskaan. Alan ansaintalogiikka ja toimintamallit muuttuvat digitalisaation myötä. Itsenäiset artistit ovat globaalisti musiikkialan nopeimmin kasvava osa-alue, joka kasvaa 25% vuositahdilla ja tulee tänä vuonna ylittämään yli miljardin dollarin liikevaihdon”, kertoo yhtiön perustaja, toimitusjohtaja ​Juka Hynynen​.



Nopeasti kasvavan yhtiön operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty suomalaisen terveysalan startup-menestyjän Klinikin toimitusjohtaja ja perustaja ​Hannu Nissinen​. Kaupallisena johtajana aloittaa​ ​Miller & Lean -mainostoimistossa Chief Strategy Officerina toiminut ​Petri Matero​.



Yhtiöllä on tällä hetkellä 16 työntekijää, nimekäs advisory board sekä taustallaan tunnettuja digitaalisten palveluiden kehittämiseen keskittyneitä sijoittajia. Palvelun beta-versio julkaistaan kesäkuussa.



"Tavoitteemme on rakentaa maailman modernein digitaalinen palvelu uuden sukupolven artisteille”



Family in Music -palvelusta kehitetään uudenlaista musiikkibisneksen ekosysteemiä, joka keskittyy vastaamaan ns. DIY-artistien eli omakustanneartistien ja alan muiden independent-toimijoiden ja yritysten tarpeisiin. Tekoälyä hyödyntävä palvelu tarjoaa kuukausimaksua vastaan apua esimerkiksi musiikin tuotantoon, artistibrändin kehittämiseen, kansainvälisten verkostojen rakentamiseen sekä sopivien yhteistyökumppanien ja työkalujen löytymiseen. Lisäksi se tarjoaa kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia sekä rahoitusta. Yhtiö haluaa tarjota myös nykyistä nopeamman vaihtoehdon musiikin jakelulle.



”Ruotsi on toiminut trendsetterinä musiikkimaailman uusissa suuntauksissa jo useita vuosia. 44% Ruotsin Spotify TOP 50 -listan artisteista oli DIY-artisteja vuoden 2019 lopulla. Me uskomme tämän suuntauksen olevan tulevaisuuden ilmiö globaalisti ja tavoitteemme on rakentaa maailman modernein digitaalinen palvelu uuden sukupolven artisteille”, jatkaa Hynynen.



”Näen musiikkimaailman digitalisoitumisessa vastaavia mahdollisuuksia kuin aiemmassa työssäni lääketieteen startup-maailmassa. Teknologian mahdollistama demokratisaatio tarjoaa entistä useammalle artistille ja ammattilaiselle aiempaa paremmat työkalut oman ansainnan kehittämiseen”, kommentoi operatiivinen johtaja ​Hannu Nissinen​.



”Lisääntynyt video- ja audioviestintä sekä musiikin arvon ymmärtäminen yritysten brändinrakennuksessa tuovat omakustanneartisteille täysin uusia ansaintamahdollisuuksia”, toteaa kaupallinen johtaja ​Petri Matero.​



13 position rekrytointikampanja tarjoaa kansainvälisiä työpaikkoja



Yhtiö avaa tänään palvelun verkkosivut ja 13 position rekrytointikampanjan. Haku on käynnissä toukokuun loppuun. ”Kyseessä on iso rekrytointikampanja mille tahansa startup -yhtiölle, mutta ennen kaikkea suomalaiselle musiikkiyritykselle. Olemme innoissamme, että pystymme tarjoamaan kiinnostavia kansainvälisiä työpaikkoja näin monelle ammattilaiselle juuri tässä ajassa ja ennen kaikkea toimialalla, joka on kärsinyt epidemian seurauksista valtavasti”, iloitsee Hynynen.



”Family in Musicin tekijätiimi koostuu kokeneista musiikkialan, markkinoinnin, digitaalisen liiketoiminnan ja tuotekehityksen ammattilaisista, joita yhdistää intohimo musiikkia ja musiikkialaa kohtaan. Tällaisia hakijoita toivomme tietysti nyt myös lisää.”



Verkkosivut ja lisätietoa työpaikoista:

www.familyinmusic.com

Avoinna olevat työpaikat:

Software Developer

Senior UI/UX Designer

Data Engineer

Content Operations Specialist

Marketing Automation Specialist

Head of International Communications

Brand Ambassador

Promotion Manager

Label Services Manager

Label Services Coordinator

Head of Label Services & Artist Development

A&R Manager

Music Producer



Sijoittajat:

- Markus Kallio, Idean Co-Founder

- Rami Peltonen, Lyyti Co-Founder

- Markus Myhrberg, Lexia Partner

- Dunning, Kruger & Associated



Advisory board:

- Peter Vesterbacka, Brand Advisor

- Katri Sipilä, Strategia & IPR Advisor

- Markus Kallio, Tech Advisor

- Markus Myhrberg, Legal Advisor