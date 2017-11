Suomalainen musiikkisovellus voittoon UX Awards -kilpailussa Piilaaksossa

Nuoren Perttu Pölösen ideoima ja Taiste Oy:n toteuttama MusiClock kilpaili palkintogaalassa Googlen ja Amazonin tuotteiden rinnalla.

Kotimainen MusiClock-älypuhelinsovellus on voittanut Kalifornian Palo Altossa 9.11.2017 järjestetyssä UX Awards -kilpailussa Best Interactive Learning App -pronssipalkinnon. 22-vuotiaan Perttu Pölösen ideoiman ja turkulais-helsinkiläisen Taiste Oy:n toteuttaman sovelluksen kilpakumppaneina olivat muun muassa Googlen Daydream Elements ja Amazonin Echo Show.



MusiClock on mullistava, iOS-laitteille suunniteltu mobiilisovellus, joka opettaa käyttäjälleen sävelteoriaa helpolla ja havainnollistavalla tavalla. Pyörittämällä interaktiivista “sävelkelloa” ja soittamalla virtuaalista koskettimistoa käyttäjä tutustuu erilaisiin musiikillisiin skaaloihin ja oppii, miten niitä muodostetaan ja käytetään.



UX Awardsin palkinto oli MusiClockille jo vuoden toinen kansainvälinen tunnustus: keväällä sovellus voitti pääpalkinnon Interaction Awards -kilpailun Expressing-kategoriassa New Yorkissa.



Sovellus perustuu vuoden luovimmaksi suomalaiseksi startup-tapahtuma Slushissa 2014 valitun nuoren Perttu Pölösen ideaan. Pölönen koki, että musiikin teoriaa opetettiin aivan liian hankalasti, ja kehitti konseptin sävelkellosta. Yhdessä veli Pietu Pölösen kanssa perustettu PerTunes-yritys halusi viedä idean mobiiliin.



Sovelluksen toteutti digitaalisia palveluja suunnitteleva ja toteuttava Taiste. Lopputulos on ollut menestys niin käyttäjien kuin kansainvälisten musiikkijulkaisujenkin huomiossa mitattuna.



Palkinnon myöntänyt UX Awards on vuodesta 2011 järjestetty kansainvälinen gaala, joka palkitsee vuoden parhaat ja innovatiivisimmat digitaaliset käyttökokemukset. Tuomaristo koostuu alan merkittävistä osaajista pääasiassa Yhdysvalloista.