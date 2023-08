Suomalainen nuorisotyön malli muuttaa nuorten elämää Somalimaassa

”Vamos-koulutuksessa nuoret saavat tukea elämänhallintaan, uskallusta puhua julkisesti sekä työnhakuun tarvittavia tietoja ja taitoja”, kertoo Somaliland Y-Peerin Vamos-valmentaja Samiira Mohamed. ”Monille nuorille valmennukseen osallistumisella on ollut käänteentekevä merkitys.”

Vamos-malli vähentää nuorten syrjäytymistä auttamalla heitä kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön. Monet Somalimaassa koulutukseen osallistuneista nuorista ovat sittemmin löytäneet työ- tai harjoittelupaikan, perustaneet oman yrityksen tai jatkaneet opintojaan.

Esimerkiksi 18-vuotias Zamzam Abdirahman löysi ensimmäisen työpaikkansa Vamos-koulutuksen avulla. Abdirahman asuu vaikeissa oloissa maansisäisten pakolaisten leirillä Hargeisan liepeillä. Hän on käynyt peruskoulun, mutta ei voinut jatkaa opintoja sen jälkeen, sillä hänen perheellään ei ollut siihen varaa. Abdirahman oli kuitenkin oppinut äidiltään tekemään hennatatuointeja ja muita kauneushoitoja. Vamos-koulutukseen osallistumisen jälkeen hän kuuli lyhytaikaisesta työpaikasta kauneushoitolassa. Mohamed ja Somaliland Y-Peerin toinen Vamos-valmentaja auttoivat häntä tekemään hakemuksen ja ansioluettelon ja Abdirahman onnistui saamaan paikan.

”Vamos-koulutuksessa oppimani asiat ja valmentajien tuki auttoivat minua paikan saamisessa”, Abdirahaman kertoo. Vaikka työ oli lyhytaikainen, hän on ylpeä ensimmäisestä työpaikastaan. Nyt hän hakee taas töitä ja unelmoi samalla oman kauneushoitolansa avaamisesta. ”Yrittäjänä voisin työllistää myös muita työttömiä nuoria”, Abdirahman haaveilee.

Valmennukset tuovat toivoa haastavassa tilanteessa oleville nuorille

Puolet Somalian väestöstä on 10–35-vuotiaita. 14–29-vuotiaista nuorista kaksi kolmannesta on työttömiä. Ammatillisen koulutuksen taso on heikkoa, ja vain harvalla on siihen edes mahdollisuuksia.

“Tilanne on äärimmäisen vaikea, ja siksi nuoret lähtevät ulkomaille elantoa etsimään. Moni joutuu käyttämään epätoivoisessa tilanteessa äärimmäisiä keinoja, ja he kohtaavat usein hyväksikäyttöä ja turvattomuutta”, Samiira Mohamed kertoo.

Vamos-koulutukset ovat antaneet hargeisalaisille nuorille uutta toivoa. Heidän asennoitumisensa elämään on muuttunut myönteisemmäksi ja nuoret ovat intoutuneet entistä aloitteellisemmin etsimään uusia mahdollisuuksia. Vaikka ovet työelämään tai koulutukseen eivät ole vielä avautuneet kaikille Vamos-koulutuksen käyneille, monet ovat löytäneet mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä tai muita tapoja hyödyttää yhteisöjään.

Esimerkiksi 21-vuotias Suhaib Mouse Mohamed innostui Vamos-koulutuksen myötä toimimaan mielenterveysongelmista kärsiviä ja kadulla asuvia lapsia auttavassa järjestössä. Sittemmin hän perusti Hargeisaan myös siivoustempauksia järjestävän ryhmän, jonka toiminnasta hän jakaa aktiivisesti tietoa sosiaalisessa mediassa.

Nuorten unelmat ja haasteet ovat samanlaisia Suomessa ja Somalimaassa

”Kolmen vuoden aikana Vamos-valmennuksiin on osallistunut Hargeisassa 500 nuorta. Valmennuksen lisäksi tarjoamme nuorille ammatillisia kursseja ja mahdollisuuksia työssä oppimiseen, aivan kuten Suomen Vamoksessakin”, Mohamed kertoo.

Diakonissalaitoksen Vamos-valmentajat ovat kouluttaneet Mohamedin sekä kolme muuta somalimaalaista kouluttajaa. Suomen vierailunsa aikana Somaliland Y-Peerin henkilöstö pääsee vaihtamaan kokemuksia Vamoksen muun suomalaisen henkilöstön kanssa ja tutustumaan suomalaiseen nuorisotyöhön laajemminkin.

”Nuorten unelmat ja haasteet ovat Somalimaassa ja Suomessa pitkälti samoja. Nuoret toivovat mielekästä tekemistä, töitä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vamos-työ tukee näiden tavoitteiden saavuttamista. Se, että nuori voi kokea, että hänet kohdataan omana itsenään ja häntä kuunnellaan, luo vahvan perustan nuoren tukemiselle”, somalimaalaisia ja etiopialaisia Vamos-valmentajia kouluttanut Emmi Hynninen Vamos Helsingistä kertoo.

Kohtaamiseen perustuva työ on tutkitusti vaikuttavaa

Vamos on Diakonissalaitoksella kehitetty palvelukokokonaisuus, joka tukee koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria. Malli perustuu kiireettömään kohtaamiseen ja arjen perusasioista lähtevään tukeen.

Itlan vuonna 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan Vamos on vaikuttava keino saada nuoret takaisin opinto- ja työpoluille. Vuonna 2022 Suomessa valmennukseen osallistuneista nuorista 56 % eteni työelämään tai koulutukseen. Inhimillisen merkityksellisyyden lisäksi syrjäytymistä ehkäisevä työ tuottaa Itlan laskelmien mukana miljoonien eurojen yhteiskunnallista hyötyä.

Vamos toimii Suomessa 11 paikkakunnalla. Mallia on sovellettu Somalimaan lisäksi Italiassa, Jordaniassa, Namibiassa ja Etiopiassa. Somalimaassa Vamos-työtä rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Somaliland Y-Peerin Vamos-kouluttaja Samiira Mohamed, toiminnanjohtaja Mohamed Dama, talouspäällikkö Samiira Muse ja projektipäällikkö Mohamed Askar vierailevat Helsingissä 13.–18.8.

Lisätietoa Vamos-työstä Somalimaassa:

Tulevaisuuden etsijät on hankkeemme Pohjois-Somaliassa (hdl.fi)