Suomalainen perheyritys VideoVisit Oy auttaa kehittämällään etähoivayhteydellä Britannian vanhuksia – avaa kotona hoidettavalle ikkunan maailmaan

Suomalainen perheyritys VideoVisit Oy on valittu ainoana Iso-Britannian ulkopuolisena palveluntuottajana tarjoamaan ratkaisu nopeasti koronan myötä kasvaneeseen etähoivan tarpeeseen. Yritys valittiin maaliskuussa kansainväliseen TechForce19 -hankkeeseen runsaan 1600 palveluntuottajan joukosta. VideoVisitin avulla kotihoidon käyntejä on mahdollista tehdä tietoturvallisen etäyhteyden avulla. Lisäksi palvelua käyttävä ikäihminen pystyy olemaan videoyhteydessä lähiomaisiinsa.

Etähoiva-alusta tuo laatua koronaviruksen takia kotiin eristäytyneiden ikäihmisten arkeen



Hakuprosessin toteutti Yhdistyneen kuningaskunnan julkisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden digitalisoinnista vastaava NHSX. Sen kautta käyttöön valittiin yhteensä 18 erilaista ratkaisua. NHSX valitsi suomalaisen VideoVisit® HOME etähoiva-alustan tukemaan koronaviruksen takia kotiin eristäytyneiden ikäihmisten arkea. NHSX haluaa erityisesti tukea riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten, heidän omaistensa ja hoivapalveluntuottajien välistä yhteydenpitoa.



Valinnan taustalla on Iso-Britannian valtiollisen terveydenhuollon (NHS) tavoite löytää valmiit ratkaisut tukemaan COVID-19 -riskiryhmään kuuluvien kansalaisten kotihoitoa.



VideoVisit Oy on alansa markkinajohtaja Suomessa – käytössä tuhansilla kotihoidon asiakkailla



Suomessa VideoVisit Oy on auttanut kehittämällään etähoivayhteydellä vanhuksia ja heidän omaisiaan jo usean vuoden ajan. VideoVisit on jo nyt Suomen johtava etähoivan palvelualusta.



Helppokäyttöinen, ikäihmisille suunniteltu palvelu on käytössä jo puolessa Suomen kunnista ja tuhansilla kotihoidon asiakkailla. Yrityksen kansainvälistyminen on parhaillaan käynnissä.



VideoVisitin toimitusjohtaja Juhana Ojalan mukaan etähoivapalvelun vahvuus on helppokäyttöisyyden lisäksi sen inhimillisessä ulottuvuudessa. ”VideoVisitiä ei voi verrata esimerkiksi perinteisiin etälääkäri- tai neuvottelupalveluihin. VideoVisit on kotona hoidettavan ikkuna maailmaan. Se tuo yhteen hoitohenkilökunnan, kotona asuvan, säännöllistä hoitoa tarvitsevan asiakkaan ja hänen läheisensä.”



VideoVisitin etädiagnostiikkasalkun avulla voi lääkäri suorittaa etänä vaikkapa keuhkojen kuuntelun. Hoitaja on salkun kanssa joko potilaan kotona tai terveyskeskuksessa.

Yhteys on turvallinen, eikä paikan päälle tarvitse matkustaa. Lääkäri tekee kotikäynnin etänä, videoyhteyden välityksellä.



Koronavirus on kasvattanut vanhustenhuollon etähoivatarpeen aivan uudelle tasolle. Kotihoidon palveluntuottajat ottavat palveluita ennätysnopeasti käyttöönsä taatakseen palveluidensa saatavuuden ja laadun. Koronaviruksen leviämistä riskiryhmään pyritään minimoimaan siirtämällä mahdollisimman suuri osa käynneistä etäkäynneiksi. Vastaava kehitys on käynnissä koko Euroopassa.