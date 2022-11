Suomalainen pizzaketju valittiin maailman parhaiden joukkoon – ”Via Tribunali is a chain of pizzerias and restaurants that is very faithful to the brand”

Via Tribunali valittiin ensimmäistä kertaa maailman parhaiden pizzaketjujen joukkoon. Pizzeria palkittiin kategoriassa Worlds Artesan Pizza Chains, mitä pidetään kilpailun arvostetuimpana.

Vuosittainen Top 50 Pizza Guide arvio pizza-alan toimijoita ympäri maailmaa ja tekee valintansa pitsan laadun, palvelun, miljöön, odotusajan ja juomien pohjalta. Kilpailussa kiinnitetään huomiota myös paikallisten ja sesonkeihin sopivien raaka-aineiden käyttöön.

“Still today the style of the pizza offered in their venues is strictly Neapolitan. The chain has received certification from the Verace Pizza association. There is a Neapolitan oven, and the pizza is baked quickly and made with all Italian products, especially with regards to the basic ingredients used. The service is very good and overall there is a nice atmosphere.” Tuomarit luonnehtivat Via Tribunalia.

Palkinto viiden vuoden työlle ja seitsemälle ravintolalle

”Ihan huikea tunnelma. Kun asiat tehdään sydämellä, laadulla ja oikeista raaka-aineista, niin sen huomaavat asiakkaat sekä nyt myös kansainväliset kilpailut”, fiilistelee toimitusjohtaja ja yksi Via Tribunalin perustajista Antti Kuitunen.

Via Tribunalin tarina alkoi vuonna 2017 ja ravintolaketjulla on tällä hetkellä ravintoloita Helsingissä, Turussa, Pirkkalassa ja Kolarissa.

”On tämä hieno palkinto koko porukan työstä. Kyllä seitsemän taitaa olla meidänkin onnennumero, kun palkinto tuli ”heti” seitsemen ravintolan jälkeen. Meillä oli unelma, että ainakin yhden napolilaisen ravintolan verran riittää Suomessa kiinnostusta, mutta ruokahalu napolilaista pizzaa kohtaan tuntuu vain kasvavan”, Kuitunen kiittelee.