Suomalainen pornomiimikko, piiska-akrobaatti ja susisafari matkaavat Brighton Fringeen

Finnish Season valtaa tänä vuonna Englannin suurimman taidefestivaalin, Brighton Fringen toukokuussa. Suomi-teema tarkoittaa, että Brightonin kaduilla, teattereissa ja baareissa nähdään suomalaista sirkusta, teatteria, tanssia, stand up -komiikkaa ja katutaidetta.

Mukana on 9 suomalaista esitystä, kuten Other Spaces-taiteilijaryhmän osallistava performanssi Wolf Safari, koomikko James Lorien MacDonaldin stand up -esitys Gender Euphoria, Teatteri Takomon pornoa ja väkivaltaviihdettä sekoittava mimiikka-show Dark Side of the Mime, sekä Company Kate and Pasin piiska-akrobatiaesitys Sound Barrier. Lisäksi taiteilija Jussi TwoSeven luo viidestä katutaideteoksesta koostuvan kokonaisuuden All City Movement eri puolille Brightonin keskustaa.

Suomen Lontoon instituutin taide- ja kulttuuriohjelman päällikkö Jaakko Nousiainen ja brittiasiantuntijat valitsivat esitykset avoimesta hausta, johon tuli lähes sata hakemusta.

“Joukosta erottuivat kummallisimmat, hauskimmat ja kiinnostavimmat jutut, joista rakensimme Brighton Fringe -tiimin kanssa räväkän Finnish Seasonin”, sanoo Suomen Lontoon instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg.

Instituutti järjestää teemakokonaisuuden yhteistyössä Suomen Lontoon-suurlähetystön kanssa. Lähetystö tuo festivaalille Suomessa suuren suosion saavuttaneet keppihevoset.

Festivaalin järjestäjät odottavat suomalaisesityksiltä paljon.

“Olemme hyvin innoissamme ja valmiit yllätyksiin! Ohjelmisto käsittelee monipuolisesti eri teemoja, jotka viihdyttävät, opettavat ja shokeeraavat. Olemme valmiit heittämään ennakkoluulot nurkkaan ja nauttimaan suomalaisesta kulttuuritarjonnasta”, sanoo Brighton Fringen johtaja Julian Caddy.

Brighton Fringe järjestetään 4.5.–3.6.2018. Järjestäjät odottavat, että vuoden 2017 puolen miljoonan kävijäennätys rikotaan tänä vuonna.

Suomen Lontoon instituutti on johtava suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa. Instituutti rohkaisee poikkitieteellistä ja rajoja rikkovaa yhteistyötä luomalla uusia verkostoja ja kumppanuuksia.

BRIGHTON FRINGE FINNISH SEASON 2018

Taiteilija Jussi TwoSevenin All City Movement on katutaideteos, joka on ilmaiseksi ihasteltavissa ympäri Brightonin kaupunkia festivaalin aikana. Työ koostuu viidestä eri taideteoksesta, jotka linkittyvät yhdeksi teoskokonaisuudeksi. 9.5–3.6.

Blackpool on nykytanssikaksikko Milla Virtanen & Jaakko Toivosen esitys, joka vie yleisön matkalle kilpatanssin maailmaan. Teos näyttää rosoisen totuuden glamourin takaa. Virtanen ja Toivonen ovat entisiä kilpatanssimestareita. Esitysajat: 23.5. kello 21.30, 24.5. kello 21.30 ja 25.5. kello 21.30. Liput £8.50–£10.50.

Teatteri Takomon Dark Side of the Mime on irvokas sekoitus, joka pelleilee klassisella pantomiimilla, pornolla, splatter-elokuvalla ja väkivallalla. Esitysajat: 28.5. Kello 21 ja 29.5. Kello 21. Liput £8.50–£10.50.

The Fabulous Bäckström Brothers, esittäjänä Fabulous Bäckström Brothers. Kansainvälinen musikaalikomediahitti nähdään ensimmäistä kertaa Britanniassa. Oopperaa, musikaalia ja kutkuttavan hauskaa fyysistä komediaa yhdistävän kokonaisuuden ovat ohjanneet brittikomediaryhmä Spymonkeyn Toby Park ja Aitor Basauri. Esitysajat: 31.5. kello 19. 1.6. kello 19, 2.6. kello 14 ja 1.6. kello 19. Liput £12–£15.

Gender Euphoria on James Lorien MacDonaldin toinen stand up -sooloesitys, jossa hän käsittelee kaoottisen lumoavasti sukupuolta monesta eri näkökulmasta. Näitä penisvitsejä et ole kuullut aiemmin! Esitysajat: 8.5. kello 19.30 ja 9.5. kello 19.30. Liput £7.50–£9.50.

Juuso Kekkosen Queer Homo on palkittu stand up -esitys, joka kertoo mieheen rakastuneesta heteromiehestä. Kekkonen vie katsojan himmeälle matkalle alkuräjähdyksestä maailmanloppuun. Esitysajat: 28.5. kello 19 ja 29.5. kello 20. Liput £8.50–£10.50.

Sound Barrier, esittäjänä Company Kate and Pasi. Piiska oli ensimmäinen keksintö, joka rikkoi äänivallin. Sirkustaiteiijaryhmä Company Kate and Pasi muuttaa hämmästyttävässä työssään piiskaniskut taiteeksi. Tätä et todellakaan ole kokenut aiemmin. Esitysajat: 29.5. kello 19.00. Liput£8.50 –£10.50.

Suhde, esittäjänä Company Kate and Pasi. Voiko 50-kiloinen nainen voittaa 100-kiloisen miehen? Miten he vaikuttavat toisiinsa, kumpi johtaa ja kumpi seuraa? Esitysajat: 28.5. kello 15. Liput £8.50–£10.50.

Agit-Cirkin‘Väkevä / Lyydia’ (Double Bill). Tässä maailmanensi-illassa yhdistyvät voimamiehen energia ja kauneus. Esitysajat: 4.5. kello 19, 5.5. kello 14, 5.5. kello 17:30 ja 6.5. 14:00. Vapaa pääsy.

Wolf Safari, esittäjänä Other Spaces. Tämän teoksen kautta pääset tarkastelemaan kaupunkia suden näkökulmasta. Yöllisessä performanssissa osallistujat pääsevät vaeltamaan ja metsästämään ympäri katuja. Sarafiin kuuluu kolme osaa: Susikoulu (Wolf School), Metsästys (The Hunt) ja jälkikeskustelu (The Return/Discussion). Esitysajat: 4.5. kello 20:00, 6.5. kello 20:00, 8.5. kello 20:00 ja 10.5. kello 20:00. Sisäänpääsy £14.

Brighton Fringe on Englannin suurin taidefestivaali. Finnish Seasonin järjestää Suomen Lontoon instituutti yhdessä Suomen Lontoon -suurlähetystön kanssa.